黃冠智出道7年「沒戲拍就打工賺錢」　國中離家…想到媽爆哭！

記者黃庠棻／台北報導

影集《人生清理員》首播就躍上Netflix排行榜第一名，本周六播出3、4兩集，除了有新案件上門，也將爆發感人又無奈的故事線。在劇中飾演萬兔的黃冠智，將坦言把演出母親的陸弈靜關起來過，無奈嘆「沒有辦法」，尤其面對獨自撫養媽媽的壓力，母子關係糾結情感讓他心力交瘁，更時常需要幫忙收拾爛攤子。

▲《人生清理員》播出後獲得好評。（圖／果陀娛樂提供）



黃冠智接演《人生清理員》後，才知道有特殊現場清潔這個職業，角色萬兔日子過得很辛苦，哥哥離世、爸爸拋家棄子，只剩下生病的媽媽相依為命，生活在很壓抑的環境，靠著雙手撐起自己的家。萬兔這個角色讓黃冠智很佩服，說道「我很敬佩萬兔，也是這個角色吸引我的地方，和以往我演出的角色很不同，個性內向，不擅與人交際，把所有委屈責任都往自己身上扛，非常壓抑的一個角色，加上工作常常面對死亡，在拍攝時期那陣子心情真的都有被影響，覺得每天都很沈重。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《人生清理員》播出後獲得好評。（圖／果陀娛樂提供）



萬兔個性內向壓抑，不喜歡麻煩別人，有事自己扛，跟黃冠智本人反差很大，說道「我比較外向，喜歡交朋友，遇到困難會求助於人，秉持今天你幫我，下次我幫你的信念。」因此對黃冠智來說，角色挑戰頗大，跟導演陳大璞經過討論修改後，才呈現目前大家看到的萬兔。

▲黃冠智在《人生清理員》有亮眼表現。（圖／果陀娛樂提供）



不過，黃冠智角色雖沈重，但可以跟金士傑、陸弈靜、鳳小岳、宋芸樺、蔡嘉茵合作，讓他自覺幸運，坦言「他們都是我很喜歡的演員，從小到大都看他們的戲，有機會跟他們演戲，真的很興奮、很喜歡。」他更透露很榮幸可以跟金老師、陸姐這麼厲害的前輩演員一起演戲，有他們在現場就很安心，反而不會緊張，直呼「他們真的有股魔力，可以完完全全讓我相信，只要跟著他們就很好，很感激。」

▲黃冠智在《人生清理員》有亮眼表現。（圖／果陀娛樂提供）



戲裡萬兔為了照顧媽媽，四處接工作賺錢，戲外出道7年的黃冠智也曾在沒戲時去打工賺生活費，坦言「入行到現在，經濟上都還是會有困擾，下個月的房租、生活費在哪？畢竟這行就是這麼不穩定，等戲時會去打工維持生計，或是生活上有困難就會先和朋友、家人周轉之類的。」他説遇到低潮時會找信任的朋友、前輩開導，互相鼓勵幫自己充電，心態調整好後再繼續堅持，正面去迎接所有事情。

▲黃冠智在《人生清理員》有亮眼表現。（圖／果陀娛樂提供）



劇中黃冠智有股強韌的性格，他透露自己從小也有不認輸的個性，在嘉義長大的他小學6年級開始打桌球，成績不錯，國中就離鄉背景到新竹讀體育班，回想起那段時間，黃冠智笑説小時候自己真的很愛哭「輸球會哭，考試、成績不好會哭，想家也會偷哭，甚至想到父母花錢讓我學桌球，自己卻沒打出成績也會哭，但長大就不常哭了。」

▲黃冠智在《人生清理員》有亮眼表現。（圖／果陀娛樂提供）



拍完《人生清理員》後，黃冠智也更體會媽媽的辛苦，透露「有時難免對她有比較大的情緒，但媽媽總是自己消化，不跟孩子們計較，一直為我們付出，真的很感謝她。」黃冠智從小就在外地讀書，跟媽媽不常見面，但他知道「媽媽很愛我，我也很愛她，她一直是我的頭號粉絲，有新戲時宣傳得比我還勤。」今年黃冠智結婚時特別送媽媽一套禮服在婚禮上穿，本來媽媽說自己胖了穿不下，還讓他有點難過，不過後來媽媽為了穿上禮服，努力瘦身，讓他超感動。