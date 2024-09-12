NewJeans卯起來！Hanni「不會盲目服從Hybe」　Hyein：新代表出張嘴

記者張筱涵／綜合報導

韓團NewJeans於11日晚間突在新創的YouTube頻道開設直播，並一一講述力挺閔熙珍的立場，和對現況抱持不滿。其中，年紀最小的16歲成員Hyein更激動開嗆新的ADOR代表金珠英（音譯）只是「出張嘴」。

▲NewJeans突開直播要求Hybe在25日前將ADOR恢復原狀。（圖／翻攝自YouTube）



Hyein在直播中提到，團員們都是看新聞才知道閔熙珍卸任代表的消息：「實在太突然了，也是成員們都沒想過的事情，老實說，我們真的很難受，而且也很慌亂，作為Hybe旗下藝人，公司這樣的單方面通知，讓我們更確切感受到一點都不被尊重。」

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在這樣的情況下，Hyein透過經紀人得知新任代表想要來打聲招呼：「她一進來ADOR做的第一件事情，就讓我們覺得她不在意我們的想法，新上任的那位叫做珠英小姐的和我們見了面，說是『為了成員』、『會關懷成員』、『NewJeans最為優先』，但就現況來看，她只是出張嘴說說而已。」

說到這裡，Hyein語氣也越來越激動，再指Hybe於NewJeans回歸前一周的時候，沒有幫忙宣傳就算了，反而發了閔熙珍代表瀆職的新聞：「還在外面貶低NewJeans，這類的種種行為到底哪裡是為NewJeans著想了？」

▲Hyein說到後面語氣明顯感受到憤怒。（圖／翻攝自YouTube）



Minji接著說：「已經半年了，關於我們、NewJeans這些不必要的事情，第三者來看都令人感到厭倦，沒完沒了，我們作為當事人，心情更是不舒服，我們還有很多想要一起做的音樂，想要一起達成的目標，但現在這樣，別說未來了，過去的作品和我們團隊的風格都可能會沒了，很真的很令人難過，也只讓我們感到無力。」

最後，Minji希望對彼此都毫無益處的事情能夠停止，為了表達這樣的想法才會開直播，並給期限說希望25日時一切可以恢復原狀。Hanni更說團員們都有權利去選擇如何應對不同的狀況，她們不會盲目聽從Hybe的指示：「我們比誰都清楚這已經影響到我們的工作，我們理應獲得比現在更好的對待。」