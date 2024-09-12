擔心李珠珢來台！南韓球迷怨「台灣用錢搶我們啦啦隊」：拒喝珍奶

記者劉宛欣／綜合報導

20歲的南韓啦啦隊女神李珠珢（이주은）因「三振舞」風靡全網，傳出她計劃明年來台發展，在台灣擁有超高人氣的她，一舉一動都是焦點。在韓擁有現象級人氣的李多惠、邊荷律等相繼被挖角來台，引起部分南韓球迷不滿，直呼「台灣用錢搶走我們的啦啦隊」。

▲李珠珢在台灣也擁有超高人氣。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

南韓YouTuber「挖系桑米西」11日便上傳了一支影片，整理了目前南韓球迷間對於李珠珢可能要被挖角來台的討論，他坦言部分極端球迷憤怒表示「台灣是個用錢搶走我們啦啦隊的國家」、「台灣是小偷」、「堅持反對她去台灣發展」等，對台灣的反感增長，非常不滿台灣用錢挖走自家的啦啦隊女神們，甚至揚言不會到台灣旅遊，拒買台灣的珍珠奶茶、筆電、腳踏車等。

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▲挖系桑米西分析南韓球迷間風向。（圖／翻攝自YouTube／挖系桑米西）

另一方面，也有不少球迷點出現實面，透露南韓啦啦隊工作環境很差、薪資也低，相比之下，台灣給予啦啦隊更好的待遇、條件，來台灣尋求更好的環境並不奇怪，如果能在更好的環境工作，粉絲應該尊重選擇，「挖系桑米西」也表達看法「有些韓國粉絲不接受這個事實，只專注於批評台灣，這是不公平的」，他還提到有人比較了台韓之間的文化差異，啦啦隊員在南韓有時會受到球迷不當對待，且較保守、男尊女卑、嚴格的階級文化等，應該學習台灣的優點以改善不足。