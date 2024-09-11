簡嫚書大女兒上小一了！　開學秒「進入換牙期」傻眼反應超可愛

記者黃庠棻／台北報導

女星簡嫚書出席氣質出眾，今（11）日擔任兒童保健食品代言人，她以人母的身份出席活動，透露身為媽媽，很多事情的出發點第一直覺就會聯想到家中的兩寶，她笑說「這幾年才深刻感覺到當了媽媽的心情真的轉換很大，不過是個甜蜜的負擔，在做下任何決定時也越來越踏實。」

▲簡嫚書出席代言活動。（圖／東杰生醫提供）

簡嫚書進一步分享有感的時刻，就是每次帶孩子出門旅遊或外出時，包包裡幾乎都裝著孩子們用品，包括抗病毒必備的殺菌濕紙巾、防蚊液，再來最重要的就是有助成長的果凍。簡嫚書說「我剛開始跟小朋友介紹這個果凍時，是說只要有吃就可以幫助你們成長，沒想到他們聽了都很興奮，果凍的口感也讓他們就像吃零食一樣的愛不釋手！」

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▲簡嫚書出席代言活動。（圖／東杰生醫提供）

對於孩子的成長階段，簡嫚書表示陪伴相當重要，她分享道「我最近和小孩一起做晚餐，從一起採買、備料、製作、用餐、收拾。這種互動時光很好。」

▲簡嫚書出席代言活動。（圖／東杰生醫提供）

而近期簡嫚書更帶著即將上小學的大女兒到澳洲遊玩，她笑說「我們規劃了一趟屬於我們自己的畢業旅行。沒有安排太多行程，像是生活在當地般吃吃喝喝、走走看看。也去了好幾個公園，玩得好開心。」

▲簡嫚書分享跟女兒的互動。（圖／翻攝自Instagram／簡嫚書）

此外，簡嫚書也談及大女兒，透露目前女兒適應得滿好的，說道「因為才小一，也是整個校園中的小寶貝，老師對這些小蘿蔔頭都很照顧。」更透露一個小趣事，表示「剛好上週開學第二、三天，大女兒的第一顆牙齒掉了」身邊的大人都對她說「恭喜妳長大了喔，成長了」。

▲簡嫚書分享跟女兒的互動。（圖／翻攝自Instagram／簡嫚書）

簡嫚書還跟女兒說開玩笑說「妳牙齒有沒有留著，要還給我喔！」一開始女兒還覺得一頭霧水，覺得為什麼，後來才跟她說「因為這是在我肚子裡的時候給妳的，接下來就要靠妳自己努力了。」