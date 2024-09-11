ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

簡嫚書大女兒上小一了！　開學秒「進入換牙期」傻眼反應超可愛

記者黃庠棻／台北報導

女星簡嫚書出席氣質出眾，今（11）日擔任兒童保健食品代言人，她以人母的身份出席活動，透露身為媽媽，很多事情的出發點第一直覺就會聯想到家中的兩寶，她笑說「這幾年才深刻感覺到當了媽媽的心情真的轉換很大，不過是個甜蜜的負擔，在做下任何決定時也越來越踏實。」

▲簡嫚書。（圖／東杰生醫提供）

▲簡嫚書出席代言活動。（圖／東杰生醫提供）

簡嫚書進一步分享有感的時刻，就是每次帶孩子出門旅遊或外出時，包包裡幾乎都裝著孩子們用品，包括抗病毒必備的殺菌濕紙巾、防蚊液，再來最重要的就是有助成長的果凍。簡嫚書說「我剛開始跟小朋友介紹這個果凍時，是說只要有吃就可以幫助你們成長，沒想到他們聽了都很興奮，果凍的口感也讓他們就像吃零食一樣的愛不釋手！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲簡嫚書。（圖／東杰生醫提供）

▲簡嫚書出席代言活動。（圖／東杰生醫提供）

對於孩子的成長階段，簡嫚書表示陪伴相當重要，她分享道「我最近和小孩一起做晚餐，從一起採買、備料、製作、用餐、收拾。這種互動時光很好。」

▲簡嫚書。（圖／東杰生醫提供）

▲簡嫚書出席代言活動。（圖／東杰生醫提供）

而近期簡嫚書更帶著即將上小學的大女兒到澳洲遊玩，她笑說「我們規劃了一趟屬於我們自己的畢業旅行。沒有安排太多行程，像是生活在當地般吃吃喝喝、走走看看。也去了好幾個公園，玩得好開心。」

▲簡嫚書（圖／翻攝自Instagram／簡嫚書）

▲簡嫚書分享跟女兒的互動。（圖／翻攝自Instagram／簡嫚書）

此外，簡嫚書也談及大女兒，透露目前女兒適應得滿好的，說道「因為才小一，也是整個校園中的小寶貝，老師對這些小蘿蔔頭都很照顧。」更透露一個小趣事，表示「剛好上週開學第二、三天，大女兒的第一顆牙齒掉了」身邊的大人都對她說「恭喜妳長大了喔，成長了」。

▲▼簡嫚書。（圖／翻攝自Instagram／manshujian）

▲簡嫚書分享跟女兒的互動。（圖／翻攝自Instagram／簡嫚書）

簡嫚書還跟女兒說開玩笑說「妳牙齒有沒有留著，要還給我喔！」一開始女兒還覺得一頭霧水，覺得為什麼，後來才跟她說「因為這是在我肚子裡的時候給妳的，接下來就要靠妳自己努力了。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

推薦閱讀

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！男女交纏被拍　登熱搜掀戰

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！男女交纏被拍　登熱搜掀戰

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」！小丁透視全看光 震撼6.4萬人

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」！小丁透視全看光 震撼6.4萬人

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林　新人嗨合照

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林　新人嗨合照

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆「已少互動」　本人親回應

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆「已少互動」　本人親回應

金鐘59完整入圍名單！視帝視后死亡之組　《八尺門》超狂入圍16項

金鐘59完整入圍名單！視帝視后死亡之組　《八尺門》超狂入圍16項

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

直擊陳柏霖約會庭瑄超甜！長跑10年↑「情侶裝放閃」　私下互動被拍

直擊陳柏霖約會庭瑄超甜！長跑10年↑「情侶裝放閃」　私下互動被拍

韓2X歲直播主「性行為途中遭掐死」！　犯人竟是斗內30萬44歲前科男

韓2X歲直播主「性行為途中遭掐死」！　犯人竟是斗內30萬44歲前科男

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

《王之國》綠葉爆霸凌「碎玻璃刺肚致傷」！　多人出面：願幫作證

《王之國》綠葉爆霸凌「碎玻璃刺肚致傷」！　多人出面：願幫作證

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！男女交纏被拍　登熱搜掀戰

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」！小丁透視全看光 震撼6.4萬人

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林　新人嗨合照

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆「已少互動」　本人親回應

金鐘59完整入圍名單！視帝視后死亡之組　《八尺門》超狂入圍16項

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

直擊陳柏霖約會庭瑄超甜！長跑10年↑「情侶裝放閃」　私下互動被拍

韓2X歲直播主「性行為途中遭掐死」！　犯人竟是斗內30萬44歲前科男

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

簡嫚書

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 馬俊麟挺過婚姻危機「曬夫妻恩愛日常」！公開超狂背景　靠比賽進帳百萬
  2. 「名媛版大S」夏黃廉盈長文發聲！　3點反駁前夫：怎可斷章取義？
  3. 艾薇阿公過世　悲痛曬生前照思念「我再也沒有你的high five」
  4. 簡嫚書大女兒上小一了！　開學秒「進入換牙期」傻眼反應超可愛
  5. 大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀
  6. 孫可芳生子添好運！《何百芮》提名7獎　入圍最佳女配開心笑了
  7. 《有生之年》高家人發威！吳慷仁一聽「入圍金鐘10獎」：讚讚讚！
  8. NewJeans Hanni遭霸凌！「遇HYBE其他團」打招呼　經紀人竟回：別理她
  9. 視網膜放棄百萬訂閱轉戰電視！首入圍金鐘主持人　放聲尖叫激動吐心聲
  10. 曾敬驊拼視帝死亡之組「反應慢一拍」　彭千祐被櫃姐通知雙料入圍

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366