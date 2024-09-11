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NewJeans直播控訴「被HYBE排擠」　談判無效公開喊話：請恢復原狀

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans的製作人閔熙珍近來與母公司HYBE娛樂內鬥，更在不久前被無預警卸任子公司ADOR代表一職。而NewJeans繼在頒獎典禮上表態後，11日更直接開直播向HYBE喊話，同時自爆在HYBE遭到排擠一事。

▲▼NewJeans。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

▲NewJeans公開力挺老闆閔熙珍。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

NewJeans在11日突然新開了一個YouTube頻道，成員五人穿著深色衣服現身，面容憔悴。Minji坦言，過去半年來，關於她們的爭議似乎無止境，她們做為當事人也感到很不舒服，「我們有想做的音樂和想實現的目標，但在這種情況下，我們不僅無法前進，甚至可能失去我們過去的成果和團隊的風格。這讓我們感到無力。所以我們決定站出來，請大家停止這種對我們不利、令人疲憊的行為。」

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Hyein則說，因為粉絲也都一直在幫助她們，所以成員們決定站出來，「這是我們五個人的人生，所以我們必須自己站出來說話，這是更健康的方式。」她也提到，成員們已經和HYBE的管理層開過會，但是她們的意見並未被確實傳達，「我們認為這樣的決策方式是錯誤的。」

▲▼NewJeans直播控訴「被HYBE排擠」。（圖／翻攝自YouTube）

▲NewJeans直播要求HYBE讓閔熙珍復職。（圖／翻攝自YouTube）

而Danielle呼籲外界停止對閔熙珍的騷擾，「老實說，我覺得代表太可憐了，而HYBE公司現在看起來像是一個不近人情的公司。作為成員，我們能從這樣的公司學到什麼呢？」

不僅如此，Hanni還透露自己在HYBE大樓受到排擠，當時她正在走廊上等著做妝髮，看到別的團體和經紀人路過時，她便向對方打招呼，「然後那位經紀人直接當著我的面說『無視她』，這句話我全都聽見了。我現在想起來，還是不明白為什麼要遭受這樣的對待，真是讓人難以置信。」

Hanni表示，自己有向新代表反映這件事，但是對方卻認為自己沒有證據，想讓事情不了了之，「這讓我感覺再也沒有人會保護我們。我覺得他們根本不在乎我們的感受。」

NewJeans五位成員在直播中，也要求HYBE恢復ADOR原經營方式，直言：「現在閔熙珍代表無法確認所有事務，我們怎麼可能像以前一樣工作呢？」喊話希望HYBE在25日前能讓閔熙珍復職，並按照以前的方式讓製作與管理合併，「這是我們能與HYBE和睦相處的方式。」

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HYBE, 閔熙珍, NewJeans

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