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王淨多倫多「狂吞大熱狗」嗑漢堡、薯條　炸物控沒忌口還瘦兩公斤

記者蕭采薇／台北報導

電影《鬼才之道》在多倫多國際影展（TIFF）放映大放異采，也入圍擁有全球最大奇幻影展美名的西班牙「錫切斯國際奇幻影展」。首次來到多倫多的王淨，這次也把握工作空檔到當地旅遊，王淨笑說：「我一直都很喜歡吃漢堡、薯條，這次特別找了時間品嚐，本來以為在當地吃了許多炸物會胖，沒想到量體重卻驚喜發現瘦了。」

▲《鬼才之道》導演徐漢強（左）與女主角王淨（右）遠赴加拿大出席TIFF盛會。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》王淨把握休息時間逛影展的禮品店。（圖／牽猴子提供）

忙碌工作之餘，王淨也不忘觀光、享受當地生活，不只走訪多倫多的知名地標「加拿大國家電視塔」，也去了當地有200多年歷史的著名景點「聖羅倫斯市場」，吃到許多當地美食的她更是興奮說道：「這裡路邊隨便一間熱狗攤都好吃！」

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不過因為12小時的時差、日夜顛倒也讓王淨的作息失調，她說：「這幾天量體重發現自己瘦了2公斤，原本以為吃這些漢堡、薯條會胖，一直想不通為什麼，後來才發現是因為好多天都忘記吃晚餐。」

▲《鬼才之道》導演徐漢強（左）與女主角王淨（右）遠赴加拿大出席TIFF盛會。（圖／牽猴子提供）

▲王淨開心分享多倫多路邊隨便一間熱狗攤都好吃。（圖／牽猴子提供）

導演徐漢強則在多倫多城市裡的小街道處穿梭、探訪，還意外到了加拿大漫畫「歪小子史考特」原作的德墨餐廳用餐，讓他驚訝直呼：「好像也置身漫畫場景中了，這裡真的是個很特別的地方！」

在《鬼才之道》中有著亮眼表現的王淨，不僅獲得外媒盛讚，她的獨特魅力更是圈粉到不少北美觀眾。本片的造型指導施筱柔透露，為了蓋掉王淨身上的「明星氣質」，她和徐漢強導演在前期籌備的時候花了很多時間討論。

▲《鬼才之道》導演徐漢強（左）與女主角王淨（右）遠赴加拿大出席TIFF盛會。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》導演徐漢強（左）與女主角王淨（右）遠赴加拿大出席TIFF盛會。（圖／牽猴子提供）

施筱柔分享這次王淨所飾演的「同學」一角外型上被設定為普通女孩，她解釋道：「普通不是醜，醜有時候還吸睛，普通就是隱形。」因此讓王淨穿上厚重衣服凸顯角色的畏縮個性，與後面的水手服造型形成極大反差，再搭配上王淨自然且有層次的表演方式讓觀眾感受到角色轉變，令她大讚：「王淨是一位很容易感同身受的演員，沒在演，附身型的。」《鬼才之道》全台熱映中。

▲《鬼才之道》導演徐漢強（左）與女主角王淨（右）遠赴加拿大出席TIFF盛會。（圖／牽猴子提供）

▲導演徐漢強與造型指導施筱柔，為蓋掉王淨（右二）身上的「明星氣質」費了一番心力。（圖／牽猴子提供）

 

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