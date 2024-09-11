台女星凌晨突公開「帥歐巴前男友恩愛照」！受夠了：這次真的把我逼絕

記者潘慧中／綜合報導
58歲女星胡文英有著「凍齡美魔女」的封號，但因為人紅是非多，感情生活常被造謠。於是，她11日凌晨決定在社群網站公開與南韓前男友的恩愛照，「我從來不會公布前男友，但這次真的把我逼絕了！」
▲▼胡文英首度公開和前男友的恩愛照。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）
胡文英解釋目前的男性工作夥伴僅是好朋友，「怎麼就被你們亂配對了？！」希望網友不要再亂造謠，「我以前所交往的小鮮肉，全部都是顏值取勝，這樣解釋清楚了嗎？」
▲胡文英坦言交往看顏值。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）
對於無止盡的謠言，胡文英直呼真的受夠了，「實在讓人生氣！」因此，她決定公開前男友的照片，證明顏值是自己的擇偶條件之一。
▲▼胡文英曾和南韓人交往近3年。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）
胡文英透露當初和該任南韓男友交往近3年，「原本我們計劃周遊四海生活在一起，但某些因素我拒絕了」，小倆口才會就此分道揚鑣。
胡文英IG全文：
真的別逼我
再次強調鄧佳華「不是我男朋友」
不要一直在胡亂造謠
我以往的男朋友全都是小鮮肉沒錯
但我講究的是顏值好嗎
我跟佳華只是好朋友
怎麼就被你們亂配對了
不想傷害佳華
所以不想一再解釋
但你們不斷地胡說八道
我不得不再次澄清
我以前所交往的小鮮肉
全部都是顏值取勝
這樣解釋清楚了嗎？
不要再亂搞了
對於這樣的謠言實在讓人生氣
真的受夠了
不得不拿出我前男友韓國人的照片出來證明
我們交往將近三年
原本我們計劃周遊四海生活在一起
但某些因素我拒絕了
我從來不會公布前男友
但這次真的把我逼絕了
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