台女星凌晨突公開「帥歐巴前男友恩愛照」！受夠了：這次真的把我逼絕

記者潘慧中／綜合報導

58歲女星胡文英有著「凍齡美魔女」的封號，但因為人紅是非多，感情生活常被造謠。於是，她11日凌晨決定在社群網站公開與南韓前男友的恩愛照，「我從來不會公布前男友，但這次真的把我逼絕了！」

▲▼胡文英首度公開和前男友的恩愛照。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



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胡文英解釋目前的男性工作夥伴僅是好朋友，「怎麼就被你們亂配對了？！」希望網友不要再亂造謠，「我以前所交往的小鮮肉，全部都是顏值取勝，這樣解釋清楚了嗎？」

▲胡文英坦言交往看顏值。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



對於無止盡的謠言，胡文英直呼真的受夠了，「實在讓人生氣！」因此，她決定公開前男友的照片，證明顏值是自己的擇偶條件之一。

▲▼胡文英曾和南韓人交往近3年。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



胡文英透露當初和該任南韓男友交往近3年，「原本我們計劃周遊四海生活在一起，但某些因素我拒絕了」，小倆口才會就此分道揚鑣。

胡文英IG全文：

真的別逼我

再次強調鄧佳華「不是我男朋友」

不要一直在胡亂造謠

我以往的男朋友全都是小鮮肉沒錯

但我講究的是顏值好嗎

我跟佳華只是好朋友

怎麼就被你們亂配對了

不想傷害佳華

所以不想一再解釋

但你們不斷地胡說八道

我不得不再次澄清

我以前所交往的小鮮肉

全部都是顏值取勝

這樣解釋清楚了嗎？

不要再亂搞了

對於這樣的謠言實在讓人生氣

真的受夠了

不得不拿出我前男友韓國人的照片出來證明

我們交往將近三年

原本我們計劃周遊四海生活在一起

但某些因素我拒絕了

我從來不會公布前男友

但這次真的把我逼絕了