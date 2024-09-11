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「密戀愷樂」同遊墾丁IG曾露餡 邱昊奇演藝圈獵愛4名單起底！

不算渣男3／邱昊奇演藝圈獵愛　曾密戀愷樂同遊墾丁

圖文／CTWANT

36歲的邱昊奇入行12年，近年在戲劇中亮相都屬客串具多，讓他開始從演員轉型幕後，做編劇、導演。其實邱昊奇一路以來，感情生活花邊比事業成績還更精彩，情史一段接一段，在黃姵嘉之前，跟愷樂、拐拐、梁凱莉都「要好」過。

不算渣男3／邱昊奇演藝圈獵愛　曾密戀愷樂同遊墾丁

邱昊奇在2017年與內衣女神拐拐（許采晴）有一段情，女方還在記者會上公開認愛，兩人當時還被形容是公主、王子般的一對，都看電影、看書，興趣相投，她甜讚：「他是個很聰明很有才華又有內涵，也很會關心別人。」只不過，這段戀情只維持一年，他當時進新劇組，希望擁有多一點自己的空間及時間，自覺無法把身邊的人照顧好，而退回朋友關係。

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不算渣男3／邱昊奇演藝圈獵愛　曾密戀愷樂同遊墾丁

2018年7月，邱昊奇與拐拐分手4個月後，被爆和愷樂同遊墾丁。邱昊奇跟愷樂當時各別在IG貼出貓咪照片，被發現是同一隻貓，且該貓咪就是墾丁當地特色民宿的貓，後來邱昊奇方證實2人的確有一起出遊。不過，他跟愷樂相處也沒超過一年，愷樂2019年底時受訪，一度不想提邱昊奇，後來才認命說：「跟邱姓好友不熟了，後來覺得個性不合。」她還笑虧自己以前喜歡品行比較不好的，之後擇偶要挑孝順、品行端正，聊得來的。

不算渣男3／邱昊奇演藝圈獵愛　曾密戀愷樂同遊墾丁

2020年2月，邱昊奇被本刊拍到跟國光女神梁凱莉相約看電影，當時他們選看女女情慾片《燃燒女子的畫像》，看完電影還請女方吃飯，再閒晃到國父紀念館聊天，當天他趁著四下無人，兩度熊抱女方，梁凱莉也大方相擁回應。但難堪的是，其實當時梁凱莉有正牌男友許得瑋，本刊也拍到梁凱莉前一天才跟許得瑋吃飯、看電影約會，遲了一天的邱昊奇感覺只是個陪看情慾片、可以抱抱的好朋友。

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