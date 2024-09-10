詩亞疑挨酸整型「箭別向我這邊」！　動怒反擊批雙標：不要為了罵而罵

記者王靖淳／綜合報導

女星詩亞（舊藝名斯亞）自節目《我愛黑澀會》出道，甜美形象圈粉不少人，平時會在社群記錄生活，日前更大方與粉絲們分享微整的心得。今（10）日她透過IG限動發文談論自己對整型的看法，同時也直言：「不要為了罵而罵，這樣很雙標知道嗎？我不是草船，箭別向我這邊發。」

▲詩亞自節目《我愛黑澀會》出道。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

詩亞提到，有些人覺得動刀整型後長相比原生樣貌更好看，這樣的結果本來就是正常的，因為「不然花錢白挨刀找罪受？」她甚至開玩笑地表示，如果動了刀反而變醜，那真的應該去罵醫生。詩亞進一步指出，有些人對於整型和原生樣貌的看法雙重標準，一方面說喜歡天然美，但又批評天然的外貌不如整型後的美麗與身材。

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▲詩亞發文談論整型。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

詩亞認為這種觀點既矛盾又無法令人理解，她調侃說道：「好幽默你們，都給你們說就好。」同時也強調，審美觀是主觀的，每個人有不同的喜好，「有人喜歡豐滿，有人喜歡骨感，這有什麼錯呢？」最後，詩亞在文末表達自己不想被牽扯進這種爭論中，我不是草船，箭別向我這邊發。」展現她在面對批評時的堅定態度。