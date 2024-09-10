棒棒堂底迪重聚！再現開場舞　阿本曝18年前「燃燒生命在做」

記者蔡宜芳／綜合報導

節目《模范棒棒堂》2006年開播時風靡全台少女，節目中的許多班底至今也仍活躍於演藝圈。其中，阿本、小祿、敖犬和小煜於10日重聚錄節目，甚至還跳了當年的開場舞，引來許多網友大呼「好懷念」。

▲敖犬、小煜、小祿和阿本合體錄節目。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

阿本10日上傳和小祿一起跳《棒棒堂》開場舞的影片，笑說：「還好有小祿舞蹈擔當撐場…我怎麼跳了18年還是很卡，哈哈哈！」回憶起當時的節目錄影，由於班底人數眾多，他們需要被分成三排，每排的舞步都不太一樣，「還記得如果被分到第一排，就會動作難一點，覺得第一排好帥好厲害。」

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▲小祿和阿本再跳節目開場舞。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

阿本還提到，在錄《棒棒堂》時充滿了挑戰，不僅每個月都有淘汰賽，需要準備不同的才藝表演，甚至每周的錄影也都需要設計各種表演，他為此感嘆：「真的是燃燒生命在做綜藝的三年啊！」

阿本的貼文發出後，引來許多網友表示「好懷念喔」、「你們怎麼跟以前長一樣」、「之前看都不覺得開場舞很長，現在怎麼覺得跳好久」。在場的敖犬則說：「看你們在拍本來想加入，但腦子回想一下舞蹈發現忘了，於是又走了開。」