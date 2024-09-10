ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

玖壹壹健志、Mia登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

記者王靖淳／綜合報導

本土天團玖壹壹成員健志和造型師女友Mia交往多年，兩人在上個月宣布結婚及懷孕的喜訊，事後更舉辦性別派對，正式揭曉寶寶的性別是男生，消息曝光後，吸引不少人湧入社群寫下祝福。為此，小倆口今（10）日現身戶政事務所完成結婚登記，甜蜜恩愛的模樣也全被好友Dora（謝雨芝）拍下後上傳到IG限動。

▲▼健志。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

▲健志上個月求婚交往多年的女友Mia。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

透過Dora分享的照片可見到，健志身穿一件白色的寬鬆上衣，下身搭配棕色吊帶褲。女友Mia則挺著孕肚，穿著一件帶有織花圖案的無袖洋裝，完美展現纖細身材。小倆口背對鏡頭，坐在戶政事務所的某個窗口前，與櫃檯人員辦理結婚登記，整體氣氛輕鬆且自然。為此，Dora替照片寫下「有沒有可能我是證人」的幽默註解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼健志。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

▲Dora陪Mia去戶政事務所。（圖／翻攝自Instagram／dora_0121）

此外，Dora還公開結婚證書以及一張兩人與民眾的燦笑大合照，結婚證書上面除了有健志與Mia這對新婚夫婦的可愛插畫之外，圖案還包括一隻貓和一隻狗，風格充滿童趣，周圍被花卉圖案裝飾，整體氛圍溫馨浪漫。證書上方寫著「Certificate of Marriage（結婚證書）」，下方則有雙方填寫基本資料的空格。

▲▼健志。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

▲Dora分享Mia登記結婚的趣事。（圖／翻攝自Instagram／dora_0121）

事實上，健志在上個月20日興奮宣布即將升格當爸，並且和女友Mia共同迎接新生命的到來，更進一步透露，已經為寶寶想好乳名，如果是女兒，將取名「優芙」，而若是兒子，乳名則是「優福」。事後更霸氣包下摩天輪，打上「Marry me？」的英文字，並向Mia深情喊話：「我不想再讓妳當我的女朋友了，我想要妳當我的老婆。」感人場面全被團員春風拍下後上傳到IG，照片曝光後，掀起不小討論。

▲▼春風。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）

▲春風拍下健志的求婚場景。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

《動力火車》顏志琳被女兒逼唱這首　一開口網跪了：比原唱好聽

推薦閱讀

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

劉德華演唱會出意外！　台上突出現大洞「他當場踩空重摔」傷勢曝光

劉德華演唱會出意外！　台上突出現大洞「他當場踩空重摔」傷勢曝光

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

何妤玟家失火疑臥室抽菸！鄰居爆2惡行　母急：我女兒會不會被判刑

何妤玟家失火疑臥室抽菸！鄰居爆2惡行　母急：我女兒會不會被判刑

陸網紅小楊哥「狂掉100萬粉」！　捲假貨＋不倫風波直播哽咽喊話

陸網紅小楊哥「狂掉100萬粉」！　捲假貨＋不倫風波直播哽咽喊話

江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」！丹田也受損　痛證實：失去珍貴嗓音

江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」！丹田也受損　痛證實：失去珍貴嗓音

江蕙瞞罹癌9年 　費玉清心疼好友罕見發聲：我認識的她是堅強的人

江蕙瞞罹癌9年 　費玉清心疼好友罕見發聲：我認識的她是堅強的人

快訊／aespa又要來台灣！10月攜NMIXX、AKMU開唱　台粉暴動：出大事

快訊／aespa又要來台灣！10月攜NMIXX、AKMU開唱　台粉暴動：出大事

YTR安森遭撞「頭部重創」！腦多處出血ICU搶救中　妻：接下來7天是關鍵

YTR安森遭撞「頭部重創」！腦多處出血ICU搶救中　妻：接下來7天是關鍵

9年前就知江蕙罹癌！　好友「見她化療過程」噴淚…二姐反抱安慰

9年前就知江蕙罹癌！　好友「見她化療過程」噴淚…二姐反抱安慰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

劉德華演唱會出意外！　台上突出現大洞「他當場踩空重摔」傷勢曝光

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

何妤玟家失火疑臥室抽菸！鄰居爆2惡行　母急：我女兒會不會被判刑

陸網紅小楊哥「狂掉100萬粉」！　捲假貨＋不倫風波直播哽咽喊話

江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」！丹田也受損　痛證實：失去珍貴嗓音

江蕙瞞罹癌9年 　費玉清心疼好友罕見發聲：我認識的她是堅強的人

快訊／aespa又要來台灣！10月攜NMIXX、AKMU開唱　台粉暴動：出大事

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

健志, Mia, 求婚, 結婚, 懷孕, Dora, 玖壹壹

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉亦菲突遭金鷹獎除名！　「國籍不符規定」粉絲氣炸：炒作話題
  2. 川普賀錦麗首度電視辯論　 美女主播蔡婷育多益980分轉播0時差
  3. 伊能靜曝「秦昊不讓她洗襪子」　揭原因：不用呈現賢妻良母的樣子
  4. 玖壹壹健志、Mia登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍
  5. 天后宋慧喬要來台灣了！9／24為了「它」現身　快閃三天兩夜
  6. 《美少女戰士》木星聲優去世！　篠原惠美不敵病魔享壽61歲
  7. 女團危機　新歌MV「公司不拍了」！　成員接手全包
  8. 何妤玟衰捲火災案「妹惹事還要我扛」！　遭汙衊痛心喊：世界沒良知嗎？
  9. 樂團沒有才能爆不出緋聞　成員若欣無情打槍：他們不夠帥
  10. 柯佳嬿不分日夜都在備料　王大陸不希望讓哥姐失望

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366