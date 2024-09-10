玖壹壹健志、Mia登記結婚了！　「挺孕肚現身戶政事務所」被拍

記者王靖淳／綜合報導

本土天團玖壹壹成員健志和造型師女友Mia交往多年，兩人在上個月宣布結婚及懷孕的喜訊，事後更舉辦性別派對，正式揭曉寶寶的性別是男生，消息曝光後，吸引不少人湧入社群寫下祝福。為此，小倆口今（10）日現身戶政事務所完成結婚登記，甜蜜恩愛的模樣也全被好友Dora（謝雨芝）拍下後上傳到IG限動。

▲健志上個月求婚交往多年的女友Mia。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

透過Dora分享的照片可見到，健志身穿一件白色的寬鬆上衣，下身搭配棕色吊帶褲。女友Mia則挺著孕肚，穿著一件帶有織花圖案的無袖洋裝，完美展現纖細身材。小倆口背對鏡頭，坐在戶政事務所的某個窗口前，與櫃檯人員辦理結婚登記，整體氣氛輕鬆且自然。為此，Dora替照片寫下「有沒有可能我是證人」的幽默註解。

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▲Dora陪Mia去戶政事務所。（圖／翻攝自Instagram／dora_0121）

此外，Dora還公開結婚證書以及一張兩人與民眾的燦笑大合照，結婚證書上面除了有健志與Mia這對新婚夫婦的可愛插畫之外，圖案還包括一隻貓和一隻狗，風格充滿童趣，周圍被花卉圖案裝飾，整體氛圍溫馨浪漫。證書上方寫著「Certificate of Marriage（結婚證書）」，下方則有雙方填寫基本資料的空格。

▲Dora分享Mia登記結婚的趣事。（圖／翻攝自Instagram／dora_0121）

事實上，健志在上個月20日興奮宣布即將升格當爸，並且和女友Mia共同迎接新生命的到來，更進一步透露，已經為寶寶想好乳名，如果是女兒，將取名「優芙」，而若是兒子，乳名則是「優福」。事後更霸氣包下摩天輪，打上「Marry me？」的英文字，並向Mia深情喊話：「我不想再讓妳當我的女朋友了，我想要妳當我的老婆。」感人場面全被團員春風拍下後上傳到IG，照片曝光後，掀起不小討論。

▲春風拍下健志的求婚場景。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）