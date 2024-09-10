3歲女兒突說「在學校被同學打」　張捷呼籲家長：千萬別說沒關係

記者蔡宜芳／綜合報導

男星張捷和夏如芝結婚四年，育有一個3歲女兒「芝麻」，經常會在社群分享育兒日常。他10日透露愛女在學校被同學打，自己也借此機會教育，並呼籲家長們千萬別在孩子被欺負的時候說「沒關係」。

▲張捷和夏如芝育有一個3歲女兒。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

張捷表示，每天接芝麻放學時，他都會問女兒在學校發生了什麼有趣的事情，而芝麻也總是樂於分享她的日常。然而，令張捷意外的是，芝麻今天竟提到在學校被一位同學打了。張捷說，雖然還不確定芝麻說的事情是否屬實，但他和老婆仍然把握這個機會，教導芝麻如何應對這種情況。

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張捷提到，當孩子欺負時，絕對不能說「沒關係」，因為這可能會讓孩子覺得需要忍受他人的欺負，從而形成懦弱和膽小的性格，「反而會遇到更多這類的事」。張捷也教導女兒說，如果被欺負，就要立即告訴老師，並大聲表達自己的生氣和憤怒，要求對方道歉，「如果對方持續攻擊，就勇敢地打回去！讓別人知道，你也不是好欺負的。不論對方是誰，就算是你的好朋友，也沒有權利隨意傷害你。」

▲張捷透露女兒在學校被打。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

此外，張捷也強調，這種情況是孩子間正常的衝突，他會引導孩子們理解衝突的來源，並尋找解決的方法，「願所有的孩子，都能心存善念，身有力量，都不會主動欺負人，但被欺負時，也能保護自己。」

【張捷全文】

芝麻在學校被打了！

事情是這樣的⋯

每天接她放學都會問她

今天在學校有什麼有趣的事情呀？

她幾乎都會跟我們分享大小事

而今天她就說她在學校被打

我跟芝芝馬上問說是誰！

她就說是那個XXX同學

雖然還不知道是真的假的

但還是趁這個機會教育她

也想跟大家分享討論我們的方法

希望所有爸爸媽媽一起成長變強

1.千萬不要說「沒關係」

會讓小朋友覺得

別人欺負你，你就要忍著⋯

一個不懂保護自己的孩子

以後很容易有懦弱和膽小的性格

反而會遇到更多這類的事

2.被打的第一時間

馬上叫老師！

而且大聲表達妳的生氣跟憤怒

並要求對方道歉

如果對方持續攻擊

就勇敢的（地）打回去！！

讓別人知道，你也不是好欺負的

不論對方是誰

就算是你的好朋友

也沒有權利隨意傷害你

3.這是孩子間的正常衝突！

如果我在現場

我會引導他們看到衝突點

看到對方的感受跟需求

引導他們想辦法解決衝突

如何在需求方面達成一致

願所有的孩子，都能心存善念

身有力量，都不會主動欺負人

但被欺負時，也能保護自己