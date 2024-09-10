ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

3歲女兒突說「在學校被同學打」　張捷呼籲家長：千萬別說沒關係

記者蔡宜芳／綜合報導

男星張捷和夏如芝結婚四年，育有一個3歲女兒「芝麻」，經常會在社群分享育兒日常。他10日透露愛女在學校被同學打，自己也借此機會教育，並呼籲家長們千萬別在孩子被欺負的時候說「沒關係」。

外送用▲▼張捷3歲女兒「在學校被同學打」：千萬別說沒關係。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

▲張捷和夏如芝育有一個3歲女兒。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

張捷表示，每天接芝麻放學時，他都會問女兒在學校發生了什麼有趣的事情，而芝麻也總是樂於分享她的日常。然而，令張捷意外的是，芝麻今天竟提到在學校被一位同學打了。張捷說，雖然還不確定芝麻說的事情是否屬實，但他和老婆仍然把握這個機會，教導芝麻如何應對這種情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張捷提到，當孩子欺負時，絕對不能說「沒關係」，因為這可能會讓孩子覺得需要忍受他人的欺負，從而形成懦弱和膽小的性格，「反而會遇到更多這類的事」。張捷也教導女兒說，如果被欺負，就要立即告訴老師，並大聲表達自己的生氣和憤怒，要求對方道歉，「如果對方持續攻擊，就勇敢地打回去！讓別人知道，你也不是好欺負的。不論對方是誰，就算是你的好朋友，也沒有權利隨意傷害你。」

▲▼張捷3歲女兒「在學校被同學打」：千萬別說沒關係。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

▲張捷透露女兒在學校被打。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

此外，張捷也強調，這種情況是孩子間正常的衝突，他會引導孩子們理解衝突的來源，並尋找解決的方法，「願所有的孩子，都能心存善念，身有力量，都不會主動欺負人，但被欺負時，也能保護自己。」

【張捷全文】

芝麻在學校被打了！

事情是這樣的⋯
每天接她放學都會問她
今天在學校有什麼有趣的事情呀？
她幾乎都會跟我們分享大小事
而今天她就說她在學校被打
我跟芝芝馬上問說是誰！
她就說是那個XXX同學
雖然還不知道是真的假的
但還是趁這個機會教育她
也想跟大家分享討論我們的方法
希望所有爸爸媽媽一起成長變強

1.千萬不要說「沒關係」
會讓小朋友覺得
別人欺負你，你就要忍著⋯
一個不懂保護自己的孩子
以後很容易有懦弱和膽小的性格
反而會遇到更多這類的事

2.被打的第一時間
馬上叫老師！
而且大聲表達妳的生氣跟憤怒
並要求對方道歉
如果對方持續攻擊
就勇敢的（地）打回去！！
讓別人知道，你也不是好欺負的
不論對方是誰
就算是你的好朋友
也沒有權利隨意傷害你

3.這是孩子間的正常衝突！
如果我在現場
我會引導他們看到衝突點
看到對方的感受跟需求
引導他們想辦法解決衝突
如何在需求方面達成一致

願所有的孩子，都能心存善念
身有力量，都不會主動欺負人
但被欺負時，也能保護自己

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

推薦閱讀

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

劉德華演唱會出意外！　台上突出現大洞「他當場踩空重摔」傷勢曝光

劉德華演唱會出意外！　台上突出現大洞「他當場踩空重摔」傷勢曝光

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

何妤玟家失火疑臥室抽菸！鄰居爆2惡行　母急：我女兒會不會被判刑

何妤玟家失火疑臥室抽菸！鄰居爆2惡行　母急：我女兒會不會被判刑

江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」！丹田也受損　痛證實：失去珍貴嗓音

江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」！丹田也受損　痛證實：失去珍貴嗓音

陸網紅小楊哥「狂掉100萬粉」！　捲假貨＋不倫風波直播哽咽喊話

陸網紅小楊哥「狂掉100萬粉」！　捲假貨＋不倫風波直播哽咽喊話

江蕙瞞罹癌9年 　費玉清心疼好友罕見發聲：我認識的她是堅強的人

江蕙瞞罹癌9年 　費玉清心疼好友罕見發聲：我認識的她是堅強的人

快訊／aespa又要來台灣！10月攜NMIXX、AKMU開唱　台粉暴動：出大事

快訊／aespa又要來台灣！10月攜NMIXX、AKMU開唱　台粉暴動：出大事

YTR安森遭撞「頭部重創」！腦多處出血ICU搶救中　妻：接下來7天是關鍵

YTR安森遭撞「頭部重創」！腦多處出血ICU搶救中　妻：接下來7天是關鍵

「江蕙罹癌」密友全說了！她心疼：這段生病煎熬，阿蕙辛苦了

「江蕙罹癌」密友全說了！她心疼：這段生病煎熬，阿蕙辛苦了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！　首度鬆口「決定復出關鍵」

劉德華演唱會出意外！　台上突出現大洞「他當場踩空重摔」傷勢曝光

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

何妤玟家失火疑臥室抽菸！鄰居爆2惡行　母急：我女兒會不會被判刑

江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」！丹田也受損　痛證實：失去珍貴嗓音

陸網紅小楊哥「狂掉100萬粉」！　捲假貨＋不倫風波直播哽咽喊話

江蕙瞞罹癌9年 　費玉清心疼好友罕見發聲：我認識的她是堅強的人

快訊／aespa又要來台灣！10月攜NMIXX、AKMU開唱　台粉暴動：出大事

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

夏如芝, 張捷

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《美少女戰士》木星聲優去世！　篠原惠美不敵病魔享壽61歲
  2. 女團危機　新歌MV「公司不拍了」！　成員接手全包
  3. 何妤玟衰捲火災案「妹惹事還要我扛」！　遭汙衊痛心喊：世界沒良知嗎？
  4. 樂團沒有才能爆不出緋聞　成員若欣無情打槍：他們不夠帥
  5. 柯佳嬿不分日夜都在備料　王大陸不希望讓哥姐失望
  6. 《角頭－大橋頭》3週破2億！王陽明親揭「票房公約」大稻埕集合了
  7. 白冰冰突發文談雙面人！　深夜154字吐心聲：時刻修正自己
  8. 黃宣公開好消息！新歌〈Ghost Swing〉驚喜上線　狂野姪女曝光
  9. 盧貝松10年前留下好印象！　新作《台北追緝令》全片台灣取景「讓世界看見」
  10. 3歲女兒突說「在學校被同學打」　張捷呼籲家長：千萬別說沒關係

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366