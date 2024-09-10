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瑞瑪席丹出大事　膝關節十月動刀　被KID罵是瘋子

記者葉文正／台北報導

瑞瑪席丹跟KID今天出席《上船了各位！》聯訪記者會，瑞瑪席丹表示自己舊傷復發，將在十月動大刀，進行膝蓋十字韌帶與半月軟骨修復手術，她表示：「醫生說我若不動刀，將無法再運動，所以我也只好動刀了。」

▲▼上船吧各位聯訪，瑞瑪席丹。（圖／記者周宸亘攝）

▲瑞瑪席丹熱愛各類運動。（圖／記者周宸亘攝）

瑞瑪席丹說，這次就是靠划船燒很多熱量，因為要開刀，所以要把身體練好，並透露：「最近去拍戲前，膝蓋半月板就破掉，十字韌帶也斷掉，所以下個月要開刀。」KID則說瑞瑪是瘋子，受傷還練後空翻，蠻猛的女生。瑞瑪也說，原本不想開刀，但醫生說不開刀會完蛋。KID再說她：「她腦子有病，划船時她邊吐邊划，就像昏倒跟沒昏倒之前，暈船或正在吐時都很痛苦，但她還是可以撐下去，我們的攝影師一直吐，看著相機要掉到海裡，就想說辭職吧，甚麼都不管了。」

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▲▼上船吧各位聯訪，瑞瑪席丹。（圖／記者周宸亘攝）

▲瑞瑪席丹談膝蓋傷勢。（圖／記者周宸亘攝）

瑞瑪說，開完刀要八個月復原期，前兩個月要拄拐杖，估計八到九個月回到運動場上，KID說她雖然受傷，但搞不好下午的限動就是打網球，划船姿勢不正確，肩膀也酸痛，她還是可以ㄍㄧㄥ完，還問我能不能，結果兩人就划超快，差點追到貨輪。

▲▼瑞瑪席丹演出《狂怒沙暴》，登Netflix全球電影第一。（圖／彥恩國際提供）

▲瑞瑪席丹將要動刀。（圖／彥恩國際提供）

瑞瑪也被問到，錄影時跟KID似乎衝突不斷，她解釋：「我們只是鬥嘴，沒有真的衝突，我的表現最實境，喜怒哀樂都在臉上，至於被說臭臉，只是因為我不笑，畢竟都會寫在臉上，他的優點，我本以為他來玩玩，跑完5K，就有佩服他，真的有意志力，對於這個精神領袖很佩服，大家在吐，在睡覺，他也還在幫大家，大家說他很吵，但其實表現很好。」

▲▼上船吧各位聯訪，KID，瑞瑪席丹。（圖／記者周宸亘攝）

▲瑞瑪席丹跟KID很愛鬥嘴。（圖／記者周宸亘攝）

瑞瑪說，即便錄影已經結束，還是會帶大家去划水，也有去打網球。KID之前被誤會太像綜藝咖在實境節目很奇怪，他也解釋：「其實我都很認真，錄影時想要搞笑，或是製造節目內容，誤會我沒認真訓練，我對於上船付出蠻多的，我自己答應製作單位要做，雙重辛苦，大家慢慢認同我後，有偷哭一下，畢竟有被認同了。」

KID形容跟瑞瑪的關係，「我們都是在競爭，演藝路上沒遇到那麼強的女生，越強我越想鬥，會影響到其他隊友，算是良性競爭，雖然之前的談話，讓雷艾美有走心，但我跟她常同一隊，身為演藝圈一員，私下我對她超好，都會載她，很多時候我都在拔河，只能現場很即時去講作效果，他們就會製造真實情緒給節目，投入很多，還有很多會被觀眾罵的決心，隊友回饋就會讓節目好看。

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KID, 鍾瑶, 蔡昌憲, 瑞瑪席丹, 郭泓志, 雷艾美, 羅蘭

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