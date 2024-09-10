被傳將離開《木曜》 KID緊急開記者會說明　籲告五人救花蓮

記者葉文正／台北報導

KID今天與瑞瑪席丹開記者會因《上船了各位！》接受媒體訪問，席間KID被問使否將離開《木曜四超玩》，KID則表示，不敢問邰哥，但是的確一直有接收到節目錄影訊息，只是連續因故沒辦法錄影，日前六金剛見面也都有聊天，否認自己遭換。

▲《上船了各位！》聯訪，KID笑說自己沒有離開《木曜》。（圖／記者周宸亘攝）

對於《木曜》最新動態，KID表示：「我自己收到的資訊是，八月要去爬山，九月要爬山，但因為颱風取消，也一直都有接到一日系列的錄影邀請，本來要去能高跟奇萊等等，也都有接洽，我們都還蠻關心的，所以會去看最近在幹嘛，加上二寶要生了我會很忙，不過節目企劃都有連繫。」

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▲KID┴與兒即將誕生。（圖／記者周宸亘攝）

KID似乎對節目未來感到樂觀，「基本上我們都有對到老闆，都有執行，只是最近很久沒跟達哥(坤達)聯絡，他要忙演唱會，我也不覺得六人會很難合體，畢竟《木曜》都有好成績，只是大家都有事要忙，我要準備忙小孩，只要能有四五天的時間，我都會執行一日系列企劃。相信邰哥沒有那個意思，但畢竟我們是被發通告的人，就不敢去問邰哥，日前在《正港分局》記者會都有聊天，因為我們六個都有演，所以錯愕怎會有這情況。」

▲KID與瑞瑪席丹很愛鬥嘴。（圖／記者周宸亘攝）

KID說未來女兒要出生比較有經驗了，已經把木木移到自己房間，月中也找好了，就等女兒誕生。但女兒出生後工作沒減量，「我都是外景，日前會赤腳走路，是因為老婆懷孕她拖鞋壞掉，我把鞋子給她穿，有被民眾認出來，但覺得自己很帥。十月十日預產期，木木都懂，每天都說妹妹、妹妹，我想要結紮，還蠻酷的。

他也提到花蓮民宿生意也不好，很感謝五月天來振興，因五月天目前民宿快客滿，希望一直有類似的企畫活動，不然民宿生意只剩兩三成。我一直有為花蓮募款捐款的事，希望能把活動辦在花蓮，希望ENERGY跟告五人等等也到花蓮辦演唱會。