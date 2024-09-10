爸生前「發出求救訊號」才知罹失智　愛雅想起已逝父當場淚崩

記者黃庠棻／台北報導

《你好，我是誰2》一如馮凱導演執導的方向，讓觀眾看了之後「笑中帶淚，淚中帶笑」，全劇播映完畢之後，許多觀眾意猶未盡，大愛電視乘勝追擊寓教於樂，10日晚間8點播出映後特輯，讓劇中的原型人物曹汶龍醫師、林冠宏醫師、施慧玲教授、劉秋滿，跟觀眾聊聊失智症，同時還有藝人愛雅分享照顧失智父親，寶貴的經驗談。

▲《你好，我是誰2》推出映後特輯。（圖／大愛電視提供）

剛公布年底要辦婚禮的愛雅，去年宣布結婚的同時，其實身兼照顧者的身份，正忙著照顧失智的父親。愛雅父母相差十六歲，爸爸在56歲才生下她，父親個性溫和話不多，家人發現他突然間講話會變大聲，一向呵護太太，卻開始對媽媽反抗。

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▲愛雅參加《你好，我是誰2》映後特輯。（圖／大愛電視提供）

最大的不同是，愛雅父親其實是個財務專家，直到八十多歲都還是用手動方式幫家裡報稅，突然有一天卻主動跟家人說今年開始沒有辦法再報稅，這時愛雅家人才發現父親的異常。

▲愛雅參加《你好，我是誰2》映後特輯。（圖／大愛電視提供）

愛雅失智的父親，前期是母親負責照顧，愛雅說「失智長者很容易在晚上有狀況，白天有日光的時候他們都還蠻正常的」，父親半夜狀況百出，媽媽為了照顧爸爸也無法安心睡覺，於是向孩子們呼救，愛雅一直覺得爸爸是大樹，照顧中「看到突然變得弱小的父親，蠻震驚」，雖然父親已經往生一年多，但在回憶到父親變得會鬧、會需要哄「我覺得對小女兒來說會蠻著急的」還是忍不住難過落淚。

▲愛雅當場落淚。（圖／大愛電視提供）

父親失智的中後期，愛雅其實住在北京長達4年時間，每年回臺灣3次都會住家裡陪父母，直到有一年父親節全家視訊，姊姊才說父親病況起伏不定，愛雅隔一個月後就搬回臺灣跟父母住，也才發現媽媽照顧者身份長達十年，內心壓力一直沒有出口，也不讓子女擔心。

▲愛雅當場落淚。（圖／大愛電視提供）

愛雅回臺灣半年後媽媽檢查出罹癌，不到三個月媽媽就過世了。愛雅說重心在照顧父親忽略了母親，忙著進出醫院照顧媽媽把父親交給看護，結果處理完後事又發現父親不愛說話了，還好這時候愛雅的老公化身神隊友，透露「他就來家裡陪我一起照顧父親」。愛雅因為媽媽往生心裡難過，沒想到他父親發現了「我爸爸就突然抓我的手，這樣捏捏我的（手心）」，愛雅覺得父親是說「加油」。

▲愛雅曾分享與爸媽的合照。（圖／翻攝自Facebook／愛雅（張艾亞））