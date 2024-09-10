何妤玟家失火疑臥室抽菸！鄰居爆2惡行　母急：我女兒會不會被判刑

圖文／鏡週刊

何妤玟母親租屋處慘遭祝融，本刊接獲爆料，指當天撲滅火勢後，有鄰居無意間聽聞，何母曾焦急地向警消人員詢問：「怎麼辦、怎麼辦？我女兒會不會被判刑？」警消則連忙安撫何母，表示幸好無人傷亡，否則恐衍生刑事責任，目前可能必須面對的就是民事求償。

本刊掌握，何母與警消人員這一來一往的對話，不久即在鄰里間傳開，導致鄰居質疑「這起火災恐事有蹊蹺。」鄰里另有傳言這起火災可能是因天氣太熱，住戶冷氣開一整晚，電線走火導致失火，抑或老鼠咬破電線、小鳥築巢釀災等。但本刊掌握北市消防局初步調查，研判失火並非電器造成，而是朝人為因素來調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲何家人在天母的租屋處，上月24日發生火災，畫面曝光令附近住戶膽戰心驚。（讀者提供）

尤其，消防局排除用火不當的可能性，初判燃燒面積約5平方公尺，主要燃燒部分在臥室區，燒損家具裝潢，起火原因最可能與抽菸的菸蒂有關，至於詳細火災原因調查鑑定書（火調報告），最快這月底出爐，送給轄區警局，但僅有起火戶、延燒戶可申請，相關單位也不會主動公開。

法界人士則指出，從實務面上來分析，法院對於火災所致鄰居損失的看法，仍認為是要向實際失火者進行求償，倘若何妤玟並非引發火災的肇事者，對於這次火災所致鄰損，便沒有賠償的法律義務。

「何家人其實鮮少跟鄰居互動，作風相對低調。」知情人士透露，何家經常會在深夜傳出大聲唱歌，「大家礙於名人的身分不太敢去抗議。」平時生活習慣等動作，里鄰間還能忍受，現在鬧出火災事件竟默不作聲，一點表示也沒有，「這是身為藝人該有的榜樣嗎？」

該名人士氣憤地表示，過去2週有很多鄰居依然處於擔心受怕的狀態，有人一直聞到空氣中存有燒焦味，有的家裡因火災留下汙染，一連串負面因素，致使有人乾脆跑去住飯店，等到火調報告出爐，釐清失火原因，不排除提起訴訟。

針對後續法律程序，何妤玟強調，必須尊重公部門調查流程，屋主與她還有鄰居已建立群組，隨時保持溝通、聯繫，「如果有能多幫忙的地方，無論道義或法律上，我一定積極面對處理。」

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。



更多鏡週刊報導

【新聞傳真】疑臥室抽菸釀禍嚇壞鄰居 何妤玟家火災險害死愛犬

【女星家失火真相2】愛犬「恰恰」爆烏龍死訊 何妤玟粗心害牠鬼門關走2回

【女星家失火真相3】住處火災後神隱 何妤玟家遭爆擾鄰惡行