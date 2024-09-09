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劉亦菲放不開尷尬跳舞片段掀議！　網挖對比毒舌批：油膩

記者劉宛欣／綜合報導

時尚珠寶品牌寶格麗近日在上海舉辦活動，劉亦菲、舒淇等大咖女星都盛裝出席，成為全場目光的焦點。不過，其中一段兩人在晚宴上跳舞的影片卻被拿來比較，不少人認為相對於舒淇的大方自然，劉亦菲顯得有些放不開、遮遮掩掩，動作看起來非常尷尬。

▲舒淇、劉亦菲都出席了珠寶品牌活動。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇、劉亦菲都出席了珠寶品牌活動。（圖／翻攝自微博）

有博主把舒淇、劉亦菲在寶格麗晚宴上跳舞的影片拿來做比較，其中舒淇在眾人的簇擁下，開心地撩起裙擺隨著音樂起舞，臉上也掛著燦爛的笑容，反觀劉亦菲則是披著黑色長披肩，擺動身體的時候不時還要摀著胸口害怕曝光，似乎因為禮服設計而讓她邁不開腳。

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▲舒淇、劉亦菲都出席了珠寶品牌活動。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇、劉亦菲都出席了珠寶品牌活動。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇、劉亦菲舞姿被拿來比較。（圖／翻攝自微博）

網友對此展開熱烈討論，不少人酸劉亦菲放不開「反正林立慧（舒淇本名）美美的，美國人油油的」、「舒淇跳舞自然放鬆，歡快充滿活力，看著就想一起跳」、「林立慧自信美麗又大方（美國人我就不評價了」、「一個優雅鬆弛，一個徐娘半老油膩發燒」、「舒淇就是自由的風，那種完全不做作不裝腔的美」。

另一方面也有人跳出來幫劉亦菲緩頰，認為網友太過苛刻「倆人都很美，有啥可比的，天天雌競掛嘴邊，好一個雙標」、「跳個舞看把你急的，寶格麗全球品牌代言人劉亦菲還是太紅了」。

跳舞片段看這

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劉亦菲, 舒淇

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