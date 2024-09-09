提姆波頓新作「首週票房高達35億台幣」　珍娜奧特嘉生涯破紀錄！

記者黃庠棻／台北報導

導演提姆波頓憑藉一己之力開創獨有電影類型，睽違36年的的全新作品《陰間大法師BEETLEJUICE》北美首週票房高達1.1億美元（約35億新台幣），登上票房冠軍，並且創下薇諾娜瑞德、凱薩琳奧哈拉、賈斯汀瑟魯斯、莫妮卡貝魯奇、珍娜奧特嘉生涯最高開片紀錄。

▲《陰間大法師BEETLEJUICE》北美首週票房高達1.1億美元。（圖／華納兄弟提供）

《陰間大法師BEETLEJUICE》同時也創下北美史上9月份開片票房第2名；在台灣也登上新片票房冠軍，全台票房累積近600萬新台幣。此片不僅在爛番茄上獲得77%新鮮認證，觀眾評分也高達82%，不少影迷直呼電影中「恐怖、胡鬧的惡作劇」是「一場絕對刺激的旅程」、「瘋狂又暖心，充滿惡趣味」。

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▲《陰間大法師BEETLEJUICE》由麥可基頓飾演。（圖／華納兄弟提供）

而且在美國更是掀起宛如去年暑假《Barbie芭比》現象級的觀影熱潮，興奮程度令人瞠目結舌。觀眾自主扮裝，穿上黑白條紋服裝，引用片中台詞，讓現場非常熱鬧。

▲珍娜奧特嘉演出《陰間大法師BEETLEJUICE》。（圖／華納兄弟提供）



片中陰間大法師（麥可基頓飾）再度發揮他的拿手本事，釋放他獨特的混亂力量，騷擾迪茲家族的三代家人，把他們的生活搞得天翻地覆，但同時充滿怪誕詼諧的幽默，輕鬆愉快，讓觀眾看得超歡樂，《陰間大法師BEETLEJUICE》目前全台熱映中。