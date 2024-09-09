香港四大癲王洪朝豐發文「永別」疑想輕生！眾好友急壞　本人發聲了

記者劉宛欣／綜合報導

64歲香港男星洪朝豐曾一度罹患躁鬱症，行為舉止怪異，被港媒將他和陳寶蓮、蔡楓華、藍潔瑛稱為「四大癲王」，但近年精神狀況已經好轉了不少，專心於文學創作上，怎料，他近日卻突然在臉書寫下「永別啊，不要在我墳前哭泣，不要想起我」，讓人擔憂他是否有輕生念頭。.

▲洪朝豐曾罹患憂鬱症。（圖／翻攝自洪朝豐臉書）

臉書上充滿感傷與哲思的文字，讓許多網友擔心洪朝豐的心理狀態，紛紛留言勸慰他保持堅強，擔心他再度憂鬱症發作。然而，幾個小時後，洪朝豐又發表了另一篇貼文，向關心他的朋友和網友道歉。他表示前一篇只是他在創作時的靈感，並無意引發如此大的恐慌。他解釋道：「是這樣的，《再會了》這個創作，我只是順著它的行氣與流暢創作下去，也不知道文章這麼嚇人。」

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▲洪朝豐貼文嚇壞許多好友。（圖／翻攝自洪朝豐臉書）

洪朝豐透露有好朋友很緊張的打電話找他，說怕我輕生，很多朋友多焦急如焚，他表示「感謝大家的關心，這只是一篇剎那間的創作。也許我在欣賞死亡文學之美。唯有經歷過生死，才能如此隔岸觀火，觀照死亡與別離，不用擔心。」最後也像所有為他擔心的好友們致歉。

▲洪朝豐解釋自己只是在欣賞文學創作。（圖／翻攝自洪朝豐臉書）

洪朝豐曾一度罹患躁鬱症，近年狀況好轉很多，不過他2017年卻接連被診斷出罹患舌癌、淋巴癌，所幸在積極接受治療後，目前已經恢復了不少，而且還推出新書，成為作家。他曾坦言在抗癌期間一度有輕生念頭，因為切除了近一半的舌頭，讓他吃東西、說話都非常困難，之後患上淋巴癌，手術後他的頸部也留下了很長的傷疤，「覺得很自卑，不想見人」。

所幸洪朝豐在最低潮時想起了一直辛苦照顧自己的前妻，還有一眾親友及兒子，決定堅持下去，找到自己的生存價值，雖然無法完全痊癒，但病情穩定下來，已經讓他非常滿意。洪朝豐是港劇熟面孔，曾演過1994版《射鵰英雄傳》的 裘千仞，代表作還有《壹號皇庭》、《九陰真經》等劇，在患上癌症前也曾是電台DJ。