八點檔南下遊樂園拍戲！　江俊翰拉肚「狂跑廁所」褲子濕一片超糗

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》劇組日前遠赴台中遊樂園拍攝，江俊翰、曾智希、曾子益三人同行，準備要上演一段浪漫的摩天輪約會。不過，由於江俊翰飾演的「江七歲」是個童心未泯的孩子，加上曾子益還沒現身，所以他跟曾智希人最後卻搭乘了小火車，讓曾智希笑說「本來期待可以玩刺激的雲霄飛車，結果變成了小學生行程。」

▲《愛的榮耀》到遊樂園拍戲。（圖／民視提供）

拍攝當天，江俊翰透露劇情是寫去完遊樂園且要去吃火鍋，但為了配合拍攝時間，變成早上要先去吃火鍋，沒想到卻因為腸胃不適頻頻跑廁所，加上台中天氣炎熱，讓他一整天下來，全身上下都濕透，尤其褲子更是濕了一片，還被誤認為是尿褲子，讓他直呼超糗的。

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▲《愛的榮耀》到遊樂園拍戲。（圖／民視提供）

而曾子益則透露，他已經很久沒來遊樂園了，這次為了拍攝連老婆也一起同行，擔任他的隨行助理，一起重溫了兒時的回憶。有趣的是，劇組原本只有安排三位演員，沒想到宮美樂也突然現身，讓大家又驚又喜。宮美樂表示，自己剛好休假，就決定來探班，讓大家相當吃驚。

▲《愛的榮耀》到遊樂園拍戲。（圖／民視提供）

而曾子益為了整宮美樂，還騙她說「天女散花」很好玩，結果非常怕暈的宮美樂，玩完之後才發現自己又暈又想吐，直呼「被騙了，哥哥太狡猾了！」這次的遊樂園拍攝，不僅讓觀眾看到演員們私下逗趣的一面，也讓大家更期待《愛的榮耀》接下來的劇情發展。

▲《愛的榮耀》到遊樂園拍戲。（圖／民視提供）