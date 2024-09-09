女星控老公不花時間陪小孩！ 　歐漢聲「辭掉工作陪家人」苦嘆：還不是離婚

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（10日）播出「說話是一門藝術！說了傷感情、不說又好難忍」，楊皓如因為說話太直曾傷了老公自尊心， 「一家四口出國很貴，老公就常說『小孩送安親班就好』，我講了一句『企業家沒時間陪小孩我可以接受，你除了有時間還有什麼』？」代班主持人歐漢聲聽了直搖頭，楊皓如則解釋她的意思其實是指給小孩陪伴和成長回憶很重要，但歐漢聲認為維繫家庭關係並不是只有一昧的陪伴：「妳說要花時間陪伴，我毅然決然辭掉工作回來陪家人跟小孩，我都已經顧到這樣了，結果還不是離婚。」

▲歐漢聲自嘲婚姻。（圖／中天綜合台提供）

李明川做效果沒拿捏好分寸丟了百萬代言：「那次錄影有塑身衣的置入，女明星在講自己的困擾，我順著話題說『沒腰線的人，就是對生活沒節制、沒羞恥心』，播出後所有女權、兩性團體都來砲轟，廠商怕被炎上就不合作，不然當時的代言只差簽字而已。」

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▲李明川因沒拿捏分寸丟代言。（圖／中天綜合台提供）

同場來賓楊晨熙聽完感同身受，因為她也遇過類似的狀況：「跟廠商老闆聊天，我看到他是個白髮蒼蒼的老人，就覺得很慈祥，他聊到我爸看起來很年輕，我自豪地說『我也覺得我爸很厲害，80幾歲1根白頭髮都沒有』，然後話題就突然凍結。」事後對方一直推遲簽約時間，楊晨熙才發現自己似乎不小心戳中老闆痛處：「代言人換成別人後，我才知道他其實大我幾歲而已。」

▲楊晨熙。（圖／中天綜合台提供）