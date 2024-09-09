記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星池昌旭長相帥氣，平時熱愛運動的他，身材也維持得相當好。日前，他為了宣傳新戲現身金鍾國（金鐘國）的網路節目，兩人聊起一起錄製綜藝的回憶，他難忘10年前來到台灣坐笑傲飛鷹的惡夢，委屈喊著：「我那時候真的很心累，因為比賽輸了，他們突然就叫我一起去台灣。」真實的心聲逗得金鍾國大笑。

▲▼池昌旭還記得《RM》10年前笑傲飛鷹惡夢，他笑喊「那時候真的心累」。（圖／翻攝自金鍾國YouTube）



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池昌旭近日出演金鍾國網路節目，他近幾年專心的戲劇圈，鮮少出演綜藝節目，還是新人時期的他曾登上《Running Man》，恰好碰到大企劃，當時輸的隊伍要來到台灣接受恐怖遊樂設施處罰，池昌旭就是其中一員，他搭上笑傲飛鷹時臉色慘白，還在高空中嚇到喊媽媽。

▲▼《RM》來台灣處罰坐笑傲飛鷹已經10年了，當時全員崩潰，池昌旭嚇到喊媽媽。（圖／翻攝自SBS YouTube）



處罰已經10年過去，池昌旭至今還記著惡夢，他爆笑地向金鍾國提起：「哥哥，我不知道你還記不記得，那時候我真的很心累，比賽輸了他們還叫我去台灣。」金鍾國當場笑出來反問：「對喔，你有去台灣？」他則笑著點點頭。

《Running Man》當年來台處罰的內容在2014年9月播出，隔了10年池昌旭沒忘記笑傲飛鷹的速度感，令粉絲笑出來留言表示「原來他還記得」、「那真的是經典」、「好想要請他再坐一次笑傲飛鷹」。