百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」！網驚：根本長一樣

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber HOOK 8日現身親姊姊的婚禮，事後分享照片時，她本來用貓咪圖案遮住新娘的真面目，沒想到，喝喜酒的阿滴直接在Instagram公開，引來大批粉絲留言直呼：「阿滴的動態暴雷了！」

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▲阿滴曝光新娘的真面目。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）



從阿滴的限時動態中，可以看到HOOK親姊姊的長捲髮自然地披散在肩上，增添了柔美感，身穿一件華麗的淺金色禮服，相當映襯她的白皙肌膚，整體造型優雅又有氣質。

▲▼HOOK本來用貓咪圖案遮住新娘的真面目。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）



HOOK親姊姊拿著酒杯逐桌致意，笑容燦爛，看起來十分開心。許多粉絲看到真面目後，紛紛留言驚呼：「怎麼可以那麼像」、「側臉簡直一模一樣」、「根本長一樣！」

▲▼網友在留言區瘋狂討論。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）



事實上，HOOK一開始分享和阿滴、爸媽站在婚禮背板前的合照時，還開玩笑說「好怕參加婚禮的賓客以為今天是多元成家」，並未解釋是出席親姊的婚禮，直到留言串開始討論，網友才發現真相。

▲▼HOOK邀請阿滴吃喜酒。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish、helloiamhook）

