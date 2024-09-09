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朝聖Bruno Mars演唱會安檢1規定！　宇珊發問：為什麼不能帶瓶蓋

記者陳芊秀／綜合報導

藝人宇珊（劉宇珊）是前女團「Popu Lady」成員，近日快閃高雄去看Bruno Mars的演唱會。她發文分享這段經歷，同時發問：「為什麼不能帶瓶蓋？」

▲▼宇珊朝聖Bruno Mars演唱會，遇安檢發現1問題公開發問「為什麼不能帶瓶蓋」。（圖／翻攝自IG）

▲宇珊朝聖Bruno Mars演唱會。（圖／翻攝自IG）

宇珊回憶6年前因參加陸綜《創造101》，忍痛割愛演唱會第一排的門票，這次也一度未能搶到票。幸運的是，她在朋友的限時動態中看到釋出的票，立刻買下，並表示「說什麼也一定要去看，是我唯一的神Bruno Mars耶。」

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儘管隔天有其他行程，宇珊和老公仍決定快閃高雄，拍影片紀錄了這12小時的圓夢之旅。影片中，她目睹捷運站人潮，現場好像跨年，搭手扶梯也要人流管制，而且出站後，走到世運主場館入口還要10分鐘路程，但是圓夢參加Bruno Mars演唱會，仍讓她激動淚崩。

▲▼宇珊朝聖Bruno Mars演唱會，遇安檢發現1問題公開發問「為什麼不能帶瓶蓋」。（圖／翻攝自IG）

▲高雄演唱會交通也跟著受影響，目睹搭乘手扶梯也要管控人流。（圖／翻攝自IG）

▲▼宇珊朝聖Bruno Mars演唱會，遇安檢發現1問題公開發問「為什麼不能帶瓶蓋」。（圖／翻攝自IG）

▲▼宇珊朝聖Bruno Mars演唱會，遇安檢發現1問題公開發問「為什麼不能帶瓶蓋」。（圖／翻攝自IG）

▲宇珊6年前參加節目錄影忍痛割愛演唱會門票，6年後圓夢淚崩。（圖／翻攝自IG）

同時宇珊發現，演唱會過安檢時，得知規定可以帶水但是「不能帶瓶蓋」，為此好奇發問「為什麼不能帶瓶蓋？」有網友留言幫解惑「在脆上看到有人解答：因為國外有過其他演唱會觀眾往台上丟寶特瓶的情形，如果瓶蓋拿掉，在丟的過程中，液體會流失，比較不會受傷」。她回應：「原來如此～～～但一直拿著水超麻煩的，建議大家可以自備水壺」。

▲▼宇珊朝聖Bruno Mars演唱會，遇安檢發現1問題公開發問「為什麼不能帶瓶蓋」。（圖／翻攝自IG）

▲宇珊朝聖Bruno Mars演唱會，發現1問題公開問：「為什麼不能帶瓶蓋？」（圖／翻攝自IG）

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