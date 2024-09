aespa奪下TMA大賞！〈Supernova〉「舞台開全麥」唱功強炸全場

記者劉宛欣/綜合報導

南韓人氣女團aespa今年推出了發布正規專輯《Armageddon》,其中神曲〈Supernova〉廣受喜愛,8日出席「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」(TMA)不負眾望拿下大賞,再次驗證了她們身為頂級女團的實力,在安可舞台甚至開了全麥,唱功震撼全場。

▲aespa拿下TMA大賞。(圖/翻攝自aespa官方IG)

2024 TMA 8日於日本大阪京瓷巨蛋登場,aespa拿下了大賞,上台發表感言時表示:「今年非常努力準備專輯,能以這樣的方式獲得肯定,真的非常感激。」成員們也提到今年活動期間身體曾出狀況,靠著粉絲的支持堅持了下來。

▲aespa的〈Supernova〉在今年廣受大眾喜愛。(圖/翻攝自X)

隊長Karina提到:「作為拿下大賞的回報,我打算瞞著公司偷偷劇透下一首新歌。這首歌叫〈Whiplash〉,將會是一首像〈Supernova〉一樣有趣且充滿新意的歌曲。」她還表示:「明年我們會繼續努力,請大家多多期待。」

aespa今年5月推出的首張正規專輯《Supernova》打破了多項紀錄,特別是在南韓主要音樂串流平台Melon和Genie的周榜上連續15週奪冠,創下20年來的最長連冠紀錄。此外,她們在日本的首次正式亮相也取得了巨大成功,7月的「Hot Mess」巡演在4個城市共吸引了10萬名觀眾,場場爆滿。

aespa Supernova encore after winning their Daesang. aespa becomes the first female act to win Daesang at The Fact Music Awards history!! pic.twitter.com/hkPJPoKBfE