aespa奪下TMA大賞！〈Supernova〉「舞台開全麥」唱功強炸全場

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團aespa今年推出了發布正規專輯《Armageddon》，其中神曲〈Supernova〉廣受喜愛，8日出席「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」（TMA）不負眾望拿下大賞，再次驗證了她們身為頂級女團的實力，在安可舞台甚至開了全麥，唱功震撼全場。

▲aespa拿下TMA大賞。（圖／翻攝自aespa官方IG）

2024 TMA 8日於日本大阪京瓷巨蛋登場，aespa拿下了大賞，上台發表感言時表示：「今年非常努力準備專輯，能以這樣的方式獲得肯定，真的非常感激。」成員們也提到今年活動期間身體曾出狀況，靠著粉絲的支持堅持了下來。

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▲aespa的〈Supernova〉在今年廣受大眾喜愛。（圖／翻攝自X）

隊長Karina提到：「作為拿下大賞的回報，我打算瞞著公司偷偷劇透下一首新歌。這首歌叫〈Whiplash〉，將會是一首像〈Supernova〉一樣有趣且充滿新意的歌曲。」她還表示：「明年我們會繼續努力，請大家多多期待。」

aespa今年5月推出的首張正規專輯《Supernova》打破了多項紀錄，特別是在南韓主要音樂串流平台Melon和Genie的周榜上連續15週奪冠，創下20年來的最長連冠紀錄。此外，她們在日本的首次正式亮相也取得了巨大成功，7月的「Hot Mess」巡演在4個城市共吸引了10萬名觀眾，場場爆滿。