Toro復出認「沒有看起來開心」心裡話全說了！　淚揭阿弟私下暖舉

記者孟育民／高雄報導

「最殺唱跳男團」Energy 《一觸即發》演唱會一連兩天在高雄開唱，今（8日）來到第二場，，一開場的〈Come On〉、〈無懈可擊〉、〈退魔錄〉、〈Here I Am〉，全場電力全面Power Up！演唱會尾聲，團員們感性互相告白，也感謝粉絲們一路力挺，Toro在台上哽咽提到「其實並沒有外表上看起來開心」，他特別感謝阿弟說，「其實阿弟救了我一件事！」

▲▼Energy首度唱進高雄巨蛋 。（圖／相信音樂提供）

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Toro將自己的內心話全說了，他哽咽感謝阿弟：「復出的這一年我做了很多調整跟適應，我沒有那麼開心，也跟團們有一些碰撞。阿弟上次許生日願望的時候，他看著我說『我的生日願望是Toro可以快樂一點』，因為可能我沒有你們想像那麼快樂，我當天看著阿弟的願望，我就跟他說，我想實現你的生日願望，從那天開始我都很快樂的在進行我的表演，我謝謝阿弟、也謝謝他們幾位。」阿弟聽見也秒回應：「38啦，生日就是希望大家平平安安、快快樂樂。」

▲Toro台上落淚感謝阿弟。（圖／相信音樂提供）



Energy在台灣一連四場演唱會，今天就要劃下句點，坤達感謝所有粉絲，透露昨天結束第一場，團員們依舊開會到很晚，就是希望可以帶給大家最完美的演出：「這四場真的感觸很多，每一場互動都不太一樣，我們五個人都希望可以越來越好，希望可以把最好一面帶給大家，很感謝四場來的朋友！」最後還大方送上飛吻，讓全場歌迷暴動！書偉則坦言，回歸難免承受壓力，但希望能給粉絲力量，當人生遇到困難、卡關，都能找到力量繼續前進。