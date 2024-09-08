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導演離家三個月！兩歲兒子訴苦：媽媽去蘭嶼大便　達悟族孩子

記者蕭采薇／台北報導

導演崔永徽當年為拍攝電影《只有大海知道》，遠赴蘭嶼「拋夫棄子」三個月，只得放兩歲兒子在家給丈夫照顧。兒子因為太思念媽媽，每當聽到郵差按門鈴，就以為是媽媽回來了。兒子後來跟郵差成了好朋友，牙牙學語的對跟郵差說「我媽媽去蘭嶼大便（拍片）」，讓她在電話那頭聽得又哭又笑。

▲《只有大海知道》將「以自我文化為榮耀」的想法傳達給觀眾。（圖／海鵬提供）

▲《只有大海知道》導演崔永徽。（圖／海鵬提供）

拍過不少紀錄片的崔永徽，首部電影《只有大海知道》即讓達悟族演員鍾家駿勇奪金馬獎。她近日出席「電影裡的未來主人翁」講座，提及拍攝緣由，是有次在聚會上，聽朋友提及蘭嶼椰油國小顏子矞老師成立「小飛魚文化展演」的故事相當受到感動。

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加上她原本就熱愛蘭嶼文化，經過顏子矞老師同意後改寫他的故事，電影《只有大海知道》才在籌備六年後終於誕生。該片以達悟族世代文化為主軸，不僅呈現蘭嶼世外桃源風光，反映當今偏鄉教育現況，更細膩描繪一段感人相依的祖孫親情，真實而感人。

▲《只有大海知道》將「以自我文化為榮耀」的想法傳達給觀眾。（圖／海鵬提供）

▲《只有大海知道》獲選「2024世界民族電影節」放映影片。（圖／海鵬提供）

畢業於輔仁大學中文系的崔永徽，是在十多年到蘭嶼旅行時，愛上了這個淳樸又充滿生命力的小島。該片除有《角頭》男星黃尚禾演出老師外，片中演員都由當地達悟族人粉墨登場，配以美麗天成的山光水色，被譽為「台灣史上最蘭嶼的電影」。

當地的椰油國小後來第一次到台灣比賽時，孩子們因怕被嘲笑、發生了「拒穿丁字褲」的演出風波，讓她聽了既震撼又心疼。某年她在蘭嶼跨年晚會，看見孩子們不懼寒冷、身著丁字褲表演時，臉上散發著驕傲自信的光芒，堅定她即使借錢、也要拍攝《只有大海知道》的決心，希望能將「以自我文化為榮耀」的想法傳達給大家。

▲《只有大海知道》將「以自我文化為榮耀」的想法傳達給觀眾。（圖／海鵬提供）

▲《只有大海知道》將「以自我文化為榮耀」的想法傳達給觀眾。（圖／海鵬提供）

該片劇情講述一位老師幫助達悟族孩子們，從原本排斥穿丁字褲、到後來認同自己文化的動人故事。電影曾獲文化部優良劇本獎及國片輔導金肯定，更讓達悟族演員鍾家駿一舉榮獲白俄羅斯明斯克國際影展最佳青年演員獎，以及金馬獎最佳新演員獎。

《只有大海知道》獲選今年「2024世界民族電影節」放映影片。她並將於9月21日當天赴花蓮文化創意產業園區舉行座談。包括台灣動畫片《妖怪森林》、《只有大海知道》等4部電影都將參加放映，全程免費。

 

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