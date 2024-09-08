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來不及完成的約定！KID曝和小鬼生前最後對話　重返「世界喜歡日」舊地

記者孟育民／台北報導

藝人小鬼（黃鴻升）2020年因心因性休克不幸去世，享年36歲，至今仍不有少友人懷念他，KID先前錄製實境冒險節目《上船了各位！》，在海上和胡宇威划船時，兩人分享內心話，當經過龜山島，KID眺望遠方突有感而發地說：「我之前和鬼哥啊，最後一次出遊就是在這裡，我們那時候晚上先開一台帆船到那個低方，那天一點浪都沒有，我們就睡在島旁邊，早上四點起床看日出。」

▲▼KID經過龜山島想起小鬼。（圖／翻攝自YT、小鬼IG）

▲KID經過龜山島想起小鬼。（圖／翻攝自YT、小鬼IG）

KID重返和小鬼出遊舊地，回憶起兄弟時光，心中百感交集說：「那時候我跟祂（小鬼）一起做節目，再加上最一起旅遊真的是來這裡，我們那天好開心，我們就訂那天為『世界喜歡日』，我們認為世界最喜歡的一天，就在六月。」胡宇威問是否記得和小鬼說的最後一句話，KID則說：「跟祂最後一次的對話是，我們那時候剛好拍完《玩很大》，我隔天馬上要去蘭嶼玩，我去蘭嶼玩的時候祂就說『下次帶我去』，因為太臨時了，他沒辦法跟我去，我就說好。」沒想到KID在蘭嶼的旅途第三天收到小鬼離世的噩耗，心中的遺憾難以言表。

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▲▼KID經過龜山島想起小鬼。（圖／翻攝自YT、小鬼IG）

▲▼KID最後和小鬼對話曝光。（圖／翻攝自YT、小鬼IG）

▲▼KID經過龜山島想起小鬼。（圖／翻攝自YT、小鬼IG）

事實上，胡宇威也曾痛失高中摯友，對方在高中時因心肌梗塞過世，他坦言這也是接下節目的原因之一，「我們國高中時都會一起去海邊，我們有很深厚的感情在。」甚至面對海，他就忍不住想起這段友情，「很美的畫面的時候，是他給我的，我認為是他暗示的一件事，心裡就謝謝他。」

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