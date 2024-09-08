賽琳娜32歲登最年輕億萬富翁榜！「驚人資產曝光」齊名泰勒絲、蕾哈娜

記者劉宛欣／綜合報導

美國女星賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）從迪士尼出道，至今累積豐富了演藝經歷，不僅在歌唱和演戲領域取得了巨大的成功，近年更是進軍商界創業。根據外媒的報導，現年32歲的她已擁有淨資產達到1.3億美元（約41.6億台幣），正式進入全球最年輕億萬富翁的行列。

▲賽琳娜戈梅茲擠身億萬富翁行列。（圖／翻攝自Selena Gomez Instagram）

賽琳娜透過房地產和社群媒體合作賺取大量收入。她在Instagram上擁有4.24億粉絲，追蹤人數全球排名第3，僅次於球星C羅和梅西。這樣的超高人氣讓她獲得許多商業代言，其中包括價值3000萬美元（約9.6億台幣）的Puma合作和Coach的1000萬美元（約3.2億台幣）代言合約。

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賽琳娜的財富大部分來自於她在5年前創立的美妝品牌「Rare Beauty」。該品牌迅速獲得市場的廣泛認可，目前她持有的股份價值超過10億美元（約320億台幣），使她成為美國最年輕的白手起家女億萬富翁之一。這一成就也讓她與其他美國巨星如泰勒絲（Taylor Swift）和蕾哈娜（Rihanna）等人比肩。

▲賽琳娜戈梅茲在各領域都有優異表現。（圖／翻攝自Selena Gomez Instagram）



另一方面，賽琳娜還投資了心理健康領域，並參與創建心理健康平台「Wondermind」。她過去曾公開談及自己被診斷出雙相情感障礙，強調任何與她的商業合作「必須包含慈善或與心理健康相關的元素」，表達了她對於心靈健康的關注。