回憶殺！《美少年之戀》馮德倫、吳彥祖合體　過30年更帥粉求續集

記者蕭采薇／綜合報導

「兩大香港男神」馮德倫、吳彥祖曾合作電影《美少年之戀》，不論是劇情、造型和顏值至今都仍是經典。久未在公開場合一起露面的兩人，受到品牌「Ralph Lauren」邀請，前往紐約時裝周看秀，難得的同框畫面令粉絲感動，更有人敲碗希望看到他們再次合作。

▲《美少年之戀》馮德倫、吳彥祖認識30年，第一次合體看秀。（圖／大會提供）

馮德倫（Stephen）與吳彥祖（Daniel）相識近30年，這趟紐約之旅是他們相識以來首次一同欣賞時裝秀，馮德倫開心表示：「這次好開心也很榮幸能夠出席Ralph Lauren的時裝秀，也不是第一次來到美國參加這個品牌的活動，其實每個地方都有不同特色。」

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▲（左起）馮德倫、吳彥祖、日本混血名模長谷川潤。（圖／大會提供）

此次更是吳彥祖人生首次獲邀出席看秀，2位老友聚首相當愉快，不少網友看到《美少年之戀》雙帥世紀合體的照片更是興奮不已，也直呼已成為成熟大叔的2人帥氣依舊。不少網友看到兩男神合體，直呼兩人帥氣依舊，「美少年之戀合體，完全不輸當年！」

▲馮德倫。（圖／大會提供）

吳彥祖透露同樣興奮，「長這麼大第一次看國際性的時裝秀，好開心和老友Stephen一起，我們已經有差不多30年的友情，所以一知道可以一起參加真的好開心。」

▲吳彥祖。（圖／大會提供）

此場活動還有英國男星裘德洛、湯姆希德斯頓、日劇女王鈴木保奈美、日本混血名模長谷川潤、美國R&B天王亞瑟小子、韓國演員柳俊烈、女團aespa成員Winter、鄭秀晶、劉詩詩、傳奇超模娜歐蜜坎貝爾、克莉絲蒂杜靈頓等人出席。