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Yuri把女粉絲弄哭賽後緊急處理原因曝光

記者葉文正／台北報導

「樂天女孩」Yuri和孟潔於7日出席高雄Global Mall新左營車站一日店長見面會活動，由應援團長Aby帶隊，吸引許多粉絲到場圍觀。天氣炎熱，但粉絲熱情不減，Yuri開心表示：「每次一日店長的活動都能夠看到熱情的大家，粉絲帶上應援巾或應援T恤來參加，覺得很感謝！」
▲孟潔(左起)ABY與YURI。（圖／樂天桃猿提供）

▲孟潔(左起)，團長ABY與YURI。（圖／樂天桃猿提供）
在7日一日店長活動現場，粉絲消費滿額即可和「樂天女孩」Yuri和孟潔進行近距離互動，選擇「生日祝福」、「早晚安問候」或是「應援打氣」。由於數量有限，活動兌換踴躍，一度擠得水泄不通，讓現場粉絲哀嚎時間太短，只能下次早點來。孟潔表示，之前常會有粉絲早上6點就開始等候，想要搶最前面的位置，但活動下午兩點或三點才開始，等了很久就為了參加一日店長活動，真的很謝謝他們。
▲孟潔(左起)ABY與YURI。（圖／樂天桃猿提供）

▲孟潔(左)與YURI。（圖／樂天桃猿提供）
這次參加Global Mall新左營車站「美味食堂」重新改造的一日店長活動，聊起最喜歡吃的食物，Yuri說平常非常愛吃麻辣火鍋，孟潔笑說平常喜歡吃的東西太多，最近迷上酸菜魚，酸酸辣辣很開胃。應援團長Aby則說，很愛吃台式熱炒，喜歡重口味，也最期待夏天的愛文芒果，很清涼消暑。
▲孟潔(左起)ABY與YURI。（圖／樂天桃猿提供）

▲孟潔搞怪動作。（圖／樂天桃猿提供）
聊起難忘的粉絲應援經驗，Yuri說，在球場上曾遇過女粉絲去上廁所，錯過了她的個人秀表演，結果心情非常難過而大哭，「我知道以後，賽後去找她，安慰她，希望她不要傷心。」孟潔則說，球場上很多幫「樂天女孩」應援加油的球迷朋友，不一定是樂天球迷，但非常支持樂天女孩。有一次遇到一位穿著其他隊球衣的球迷，底下跳我們的應援舞，「結果樂天球員得分的當下，那位球迷很苦惱的表情，讓我印象非常深刻。」

聊起即將到來的中秋節，Yuri透露很愛吃柚子跟月餅以及烤肉，「最近已經吃到了好多各式各樣的月餅禮盒，胖了幾公斤，已經決定中秋節連假三五好友約在營地烤肉，好好享受今年的中秋節。」孟潔也會跟朋友一起過，雖然平時不太喜歡吃柚子或月餅，但很喜歡過節的氣氛，也很喜歡烤肉。

應援團長Aby也表示，中秋節應該是會在球場度過，「今年的中秋節剛好是我生日當天，還遇到今年唯一一場當日來回台南的比賽，希望可以把生日的好運帶給球隊，樂天當天贏球！」

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