AKIRA師弟竟搭上人妻！　深夜約會遭直擊…還上演甜蜜餵食秀

記者蔡琛儀／台北報導

由「國民姊夫」AKIRA師弟團THE RAMPAGE三位主唱川村壱馬、RIKU與吉野北人，首度聯合主演的日本浪漫電影《我的一夜騎士》，三人在片中轉行當起「約會治療師」，每晚化身女性夢寐以求的約會對象，展現優雅溫柔的暖男魅力，電影以三人真實個性及經歷作為靈感，分別量身打造出能讓演員擺脫偶像包袱、盡情展現自我的完美角色。

▲吉野北人在《我的一夜騎士》勾搭人妻 。（圖／中影提供）

其中吉野北人在片中卸下偶像光環，以鄰家男孩般的親和力，化身為人妻的一夜男友，帶著她在夜晚穿梭於五光十色的橫濱，體驗夜生活獨有的生猛活力；川村壱馬在片中受一位高中老師請託，扮演即將步入禮堂的未婚夫，好讓重病母親能放心。

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曾有多次演戲經驗的川村壱馬，拍攝本片時游刃有餘，讓導演放心讓他加戲、自由發揮，川村壱馬笑說「台詞都是我自己的心裡話，完全展現出我的另一面！」首次挑戰大銀幕演出的RIKU，則飾演一名放棄攝影夢的大男孩，想不到竟獲IG網美邀約夜遊，他精湛的攝影技巧意外成為最迷人武器。

﻿ ▲RIKU和川村壱馬在《我的一夜騎士》各自擔任不同的「約會治療師」。（圖／中影提供）

《我的一夜騎士》是由EXILE隊長、同時也是經紀公司LDH負責人的HIRO擔綱企劃，他藉由觀察都市年輕人的生活型態，力圖創作出最打動人心的故事及角色。從日本近年流行的出租男友服務為靈感，進一步設計出更有想像空間的「約會治療師」一職，主打帥氣又貼心的男人會在夜晚化身為英勇騎士，透過約會過程來拯救所有女性受傷的心靈，並將夜晚的橫濱塑造為不夜城一般，熱鬧且充滿驚喜的迷人都市。