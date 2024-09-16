《小孩不笨》小胖其實是台灣人！抽高後變超帥　導演梁志強喊話：希望重聚

記者蕭采薇／台北報導

暌違18年，電影《小孩不笨3》強勢回歸！導演梁志強16日帶著演員容啟航、曹國輝、錢翰群、江松恒，在台北舉行首映會。導演回憶拍攝第一集時已經是22年前，其中飾演「小胖」的演員黃柏儒，其實是台灣人。導演梁志強也趁機喊話：「希望大家可以重聚。」

▲電影《小孩不笨3》導演梁志強、 容啟航、曹國輝、錢翰群、江松恒，來台出席首映會。（圖／記者周宸亘攝）

梁志強的《小孩不笨》系列電影是很多人的童年回憶，在台灣也不例外。導演梁志強回憶，當年想要找一個「肉感的小孩」，當時黃柏儒正好在新加坡讀書，第一眼看到他就決定是他「天上掉下來」。

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▲導演梁志強的《小孩不笨》系列，是不少人的童年回憶。（圖／記者周宸亘攝）

不過黃柏儒後來沒有繼續走演藝圈，梁志強透露，有看過他長大的照片，「變得很高很瘦，但一直沒有聯繫上，希望大家可以重聚。」也透露曾經私訊過他的臉書，但都沒有回，希望認識的人，可以幫忙轉達。

▲《小孩不笨》中的「小胖」黃柏儒其實是台灣人，導演梁志強喊話希望能重聚，右為他長大後的模樣。（圖／翻攝自網路）

「新加坡許光漢」容啟航首次來台公開現身，吸引報少影迷想看他的帥氣風采。對於這樣的稱號他覺得受寵若驚，更透露朋友看到報導後「都在取笑我。」但也開心表示：「一直都很欣賞許光漢的演出，也很喜歡《想見你》，他是非常優秀的演員，也希望為了未來有機會能合作。」

▲容啟航有「新加坡許光漢」的稱號。（圖／記者周宸亘攝）

電影宣傳期間已經超過30組知名的藝人參與《小孩不笨3》的應援，其中知名演員陳柏霖跟林柏宏更表示自己是小孩不笨系列電影的大影迷，已迫不及待想看第三集，足見導演的超級好人緣。《小孩不笨3》 將於9月20日正式上映。