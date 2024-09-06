Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie在與老東家YG娛樂合約期滿後，僅繼續團體約，並與母親一起設立了經紀公司OA Entertainment，積極進軍各個領域，她自出道以來僅公開提過母親，幾乎未曾提過關於父親的事，怎料近日卻有聲稱是她父親的人要出版小說，內容講述Jennie的出道歷程，此舉惹怒公司於6日發出聲明稿，表示父親遭冒充，假新聞持續發酵，將採取法律行動。

▲Jennie公司硬起來提告。（圖／翻攝自Jennie Instagram）

OA Entertainment於6日下午在官方X（舊稱推特）上發布聲明：「最近，關於假冒藝人Jennie父親的假消息、非法製作出版物、假新聞等正在持續散播。這些都是虛假事實，與藝人無關。」接著指出：「請各位粉絲留意，不要購買非法出版物，以免權益受損。」不希望喜愛Jennie的粉絲受騙，也揚言會對相關人士提告，同時，其他涉及名譽毀損、性騷擾、惡意詆毀等惡性評論，也不會寬待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲公司聲明。（圖／翻攝自OA Entertainment X）

最近，網路上出現了有關Jennie父親出版AI小說，並且書中提及BLACKPINK的相關內容，引發熱議。Jennie自2023年12月結束與YG Entertainment 的專屬合約後，與母親共同成立了個人經紀公司 OA Entertainment，展開個人活動。