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謝和弦遇王陽明「被主動打招呼」！　揭私下真實面：真的很客氣

記者王靖淳／綜合報導

歌手謝和弦平時除了會在社群記錄親子日常之外，也不吝嗇與粉絲互動，今（6）日他出席某公司的中秋晚會，並在活動現場遇到許久未碰面的藝人王陽明。為此，他事後透過Threads發文曬出兩人背影照，分享對方的私下形象直呼：「真的很客氣！」

▲▼謝和弦。（圖／翻攝自Instagram／chord0415）

▲謝和弦曾在臉書分享與王陽明的合照。（圖／翻攝自Instagram／chord0415）

謝和弦表示，王陽明在私下與戲中的形象截然不同，讓他印象深刻。謝和弦在文中稱王陽明為「老哥」，除了感謝他的客氣之外，同時也稱讚對方在現實生活中展現溫和的一面，與戲裡的霸氣完全形象不同。謝和弦透露，兩人已經有段時間沒見面，但王陽明主動上前與他打招呼，他感到十分驚喜，這次的相遇更讓他感受到王陽明的親切和友善。

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▲▼謝和弦。（圖／翻攝自Instagram／chord0415）

▲謝和弦在某場活動遇到王陽明。（圖／翻攝自Threads／chord0415）

事實上，王陽明日前在宣傳電影《角頭－大橋頭》時，拒絕和女粉絲比愛心，並表示這是娘砲動作，此話一出被批評有歧視意味，因此遭到大批網友炎上，他事後在出席《角頭－大橋頭》媒體餐敘時坦言有調整過心情，同時也低頭沉重地說道「的確寫了娘炮兩個字非常不妥」，並強調「電影是大家的，我不應該說那種話。」

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謝和弦, 王陽明, 角頭－大橋頭

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