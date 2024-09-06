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直擊／翻譯突打斷：等我一下下～　BTOB李昌燮害羞表情超萌

記者吳睿慈／台北報導

2024韓國文化觀光大展6日迎來開幕第一天，主辦方邀來BTOB李昌燮分享美食、旅遊地，他來到台北華山出席活動，帶來新歌〈NEW WAVE〉演出，歌迷應援滿分，他驚訝表示：「歌曲才剛推出，很驚訝歌迷都會應援法。」直呼幸福，而他熱愛吃雞排，場上預告「等下工作結束就要去找來吃」。

▲▼BTOB李昌燮參加韓國觀光公社活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼BTOB李昌燮參加韓國觀光公社活動。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼BTOB李昌燮參加韓國觀光公社活動。（圖／記者李毓康攝）

李昌燮為了活動提早抵台，他透露5日晚上有去酒吧小酌，「台灣酒吧跟韓國酒吧氣氛不太一樣，我感覺很新鮮，東西好吃、啤酒好喝」，而活動當天天氣晴朗，他嘴甜表示「我從早上開始就覺得很幸福」，身為韓國觀光公社宣傳大使，他把旅遊勝地介紹一遍，並分享統營、順天、巨濟、水原等地美食。

▲▼BTOB李昌燮參加韓國觀光公社活動。（圖／記者李毓康攝）

▲BTOB李昌燮介紹韓國美食。（圖／記者李毓康攝）

李昌燮嘗遍特地美食，事前做了很多功課，聊到比一般尺寸還小的忠武紫菜包飯，他化身大胃王表示「我可以吃2、30個」，故鄉在水原，他從小吃遍家鄉的傳統炸雞，「大家去傳統炸雞一條街，說不定會遇到我喔」，洩露私人行蹤。

▲▼BTOB李昌燮參加韓國觀光公社活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼翻譯還沒翻完，李昌燮被打斷害羞笑出來。（圖／記者李毓康攝）

▲▼BTOB李昌燮參加韓國觀光公社活動。（圖／記者李毓康攝）

有趣的是，活動上翻譯還沒翻完，李昌燮突然又繼續發表感想，翻譯只好微婉打斷他表示「等我一下下」，他被提醒後露出超萌害羞表情，慌張反應逗得全場笑出來。

▲▼BTOB李昌燮參加韓國觀光公社活動。（圖／記者李毓康攝）

▲李昌燮台上抽出獎項，比讚祝賀得獎粉絲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼BTOB李昌燮與粉絲約會再次見面。（圖／記者李毓康攝）

▲BTOB李昌燮與粉絲約會再次見面。（圖／記者李毓康攝）

親民的他為粉絲謀福利，先後答對水原、釜山、蔚山、江原道、浦項、德壽宮等地標，讓歌迷獲得7張拍立得，他最後送上新歌〈#RUN〉，感性致謝：「可以這樣宣傳韓國，我很榮幸也很開心，希望有一天大家來到韓國旅遊時，可以對你們的旅遊有幫助，然後我不久後就要出新專輯囉，請大家多多支持。」期待下次透過演出與歌迷見面，離開前他還3度回頭打招呼。

李昌燮雖是偶像男團出身，但他私下作風隨和，6日抵達活動會場前，粉絲向《ETtoday》 提供一段影片，看到歌迷在會場等待時，他親切地揮揮手，與粉絲零距離互動。

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李昌燮, BTOB, 李昌燮, BTOB李昌燮

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