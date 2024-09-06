「被退出」《木曜4》超錯愕！　阿部瑪莉亞親發聲：看新聞才知

記者劉宛欣／綜合報導

人氣YouTube節目《木曜4超玩》由邰智源領軍，深受廣大觀眾喜愛，怎料自2023年7月爆出製作團隊「集體離職」，便鮮少看到昔日一代成員合體錄影，阿良5日重回節目直播，宣布KID、坤達等「木曜一代軍」退役，然而此事卻似乎事先沒有知會一代成員們，KID、坤達經紀人相繼表示不知情，阿部瑪莉亞稍早也透過Threads發文表達驚愕心聲。

▲阿部瑪莉亞對於被退出感到錯愕。（圖／翻攝自阿部瑪莉亞Instagram）

阿部瑪莉亞稍早在Threads用母語日文發文寫下「從網路新聞得知與自己有關的事情……這什麼時代？？？」雖然沒有明講，但網友猜測她也是在對「被退出」《木曜4超玩》一事發聲，表達自己事先也不知道消息。底下許多粉絲留言表達支持，也對於邰智源、阿良等無預警在直播中脫口一代軍退役感到不解。

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▲阿部瑪莉亞發文。（圖／翻攝自阿部瑪莉亞Threads）

另一方面，KID透過經紀人表示：「我們沒退出節目，也沒收到任何通知耶，《木曜》有合適的主題和提前預留檔期能參與的我們都會配合，前陣子還有預留9月底的一日系列外景，只是後來被告知因為颱風導致場地問題取消了，除此之外沒收到其他消息。」直接否定了《木曜4超玩》方說法，坤達經紀人對此事也表示不解，坦言並沒有收到相關通知，但也說原本就有留時間等《木曜》通知錄影，尊重製作單位的所有決定。