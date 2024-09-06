記者蔡琛儀／台北報導

「樂天女孩」曲羿（曲曲）推出全新單曲〈值不值得〉，挑戰虐心情歌，而MV也延續歌曲主題，描述一段遇到「渣男」而分手的感傷故事，曲羿在現實生活中也曾有相同遭遇，「我甚至是到第三者直接出現在我面前宣示主權，我才知道我被劈腿了！」

▲曲羿推出新單曲〈值不值得〉。（圖／海王星影業提供）

被問到要如何杜絕渣男入侵，她表示：「渣男真的百百種，要杜絕入侵實在太難了！何況他們能騙過這麼多人也實屬演技高超。」不忘呼籲一旦發現身邊的那個「他」有任何狀況，一定要趕快從甜蜜的夢裡醒來，冷靜判斷這段感情是否能繼續下去，「不行的話就立刻切斷，勇敢的離開。」

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曲羿說，發現身旁的朋友們都有遇到「渣男」的經驗，且渣男們都有一個共同點，就是為了隱瞞劈腿的事實，先將所有過錯推給對方，讓對方在不知情的情況下不斷挽回，這時渣男們在反過來高高在上的問對方：「你這樣做值得嗎？」讓被劈腿的那一方陷入深深的自責，認為自己做再多都值得。

▲曲羿坦言曾遇過渣男。（圖／海王星影業提供）

曾在感情中受傷的曲羿希望透過這樣的感同身受，能給正在經歷感情困擾的朋友一們一些陪伴。在錄音時，她回想寫歌的過程，時常聽到前奏就忍不住鼻酸，哽咽表示：「在感情中受傷過的人就會眼淚不自覺的打轉。」而談起錄音時最大的挑戰，她也笑說：「應該是喉嚨用過度造成時不時會啞啞的，就會中途一直休息。」

拍攝當天，導演安排曲羿和男主角在露營車上詮釋戀愛中的各種酸甜苦辣，從唯美浪漫的微床戲到發現被劈腿的撕心裂肺，都要在一天之內完成，其中一幕曲羿拿著吉他邊哭邊摔吉他，傳達被劈腿的痛苦，讓她印象深刻表示：「我的第一顆開鏡就是全劇最需要爆發力跟情緒爆炸的最高點，要哭要叫又要撕心裂肺，要呈現很心痛的感覺。」

▲曲羿在MV中與男主角有微床戲。（圖／海王星影業提供）