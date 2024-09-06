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查斯特離世7年⋯聯合公園驚喜宣布回歸！　新任女主唱身份公開

記者蕭采薇／綜合報導

美國搖滾天團聯合公園（Linkin Park）主唱查斯特班寧頓（Chester Bennington）於2017年自殺身亡，之後團員一度各自發展音樂事業，沒想到日前聯合公園驚喜宣布將於2025年並展開巡演。6日樂團也公布新任女主唱艾蜜莉阿姆斯壯（Emily Armstrong），同時宣告新篇章正式啟動。

▲聯合公園（Linkin Park）宣布回歸，並公布新任主唱艾蜜莉阿姆斯壯（Emily Armstrong）。（圖／翻攝自X）

▲聯合公園（Linkin Park）宣布回歸，並公布新任主唱艾蜜莉阿姆斯壯（Emily Armstrong）。（圖／翻攝自X）

先前就有傳出，聯合公園新主唱將鎖定女性，當時另一組搖滾天團伊凡塞斯（Evanescence）的主唱Amy Lee還曾表示，願意為了聯合公園兼差打工。不過最終公布的新主唱人選，為樂團「Dead Sara」的主唱Emily Armstrong。

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聯合公園（Linkin Park）主唱查斯特（Chester Bennington）。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合公園（Linkin Park）主唱查斯特在2017年輕生離世。（圖／達志影像／美聯社）

聯合公園在台灣時間6日清晨，透過直播宣布回歸，新成員Emily也首次現身演唱，並宣布將在11月發行新專輯《From Zero》。Emily原先的樂團「Dead Sara」也大有來頭，曾與Papa Roach、One OK Rock 和 All Time Low等樂團合作。此外，聯合公園前鼓手羅布波登（Rob Bourdon）也宣布，並不會隨著組合回歸。

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