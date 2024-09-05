富二代性癖邪門「逼女吃臭腳趾」！薔薔曝重鹹玩法　林襄爆料：有喝尿的

記者劉宛欣／綜合報導

藝人薔薔自節目《我愛黑澀會》出道，直率敢言的風格受到不少觀眾喜愛，是各大節目的寵兒。近日她登上《11點熱吵店》，分享自己認識一名對女性很不尊重的富二代，其中最可怕的癖好就是喜歡讓女生吃自己的腳趾頭，一旁林襄也加碼爆料，稱自己也聽說過喜歡尿在女生嘴巴裡的富二代。

▲薔薔認識一個愛讓女生吃腳的富二代。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

薔薔在《11點熱吵店》上分享自己認識一名有錢到去各個國家都不用過海關，有特殊通道可以走的富二代，她說：「他身邊就是鶯鶯燕燕，對女性也就不太尊重，會覺得每個女生都可以用錢買得到。」因此也很常用錢滿足自己奇怪的僻好，其中最喜歡的就是讓女生「吃腳趾頭」，而且還是要腳很臭的狀態，即使女生覺得噁心，他還是會想逼吃，甚至偶爾還會加錢摳屁眼等等，玩法相當重鹹。

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▲腳還需要維持在很臭的狀態。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

一旁林襄聞言也加碼透露，表示：「我有聽過一個有錢人，他的怪癖是喜歡尿在女生的嘴巴裡。」每次執行前會喝很多水，讓自己尿道保持乾淨，盡量沒有尿味，會喝非常多水，薔薔也補充爆料自己聽過喜歡大便在他人嘴裡的，讓沈玉琳忍不住直呼「為什麼大家都喜歡在排泄物上面做文章」，相當無法理解。

▲林襄也聽說過喜歡尿在別人嘴裡的有錢人。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）