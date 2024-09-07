天后闆妹超狂「生日慶前撒5.7萬大紅包＋好禮」！　還揪蔡阿嘎老婆加碼

記者蔡琛儀／綜合報導

天后闆妹即將在9月9日歡喜迎接生日到來，她早早就開始預告，9月9日當天會有生日慶，不僅有品牌回饋，還會在晚上8點開直播，她趁著先前找蔡阿嘎、二伯上Podacst節目時，當場邀約他們一起來直播，屆時有望加碼送好禮，讓不少粉絲都期待不已。

▲天后闆妹邀約二伯到直播。（圖／翻攝天后闆妹臉書）

天后闆妹打趣對二伯說：「我的podcast間，二伯如果拒絕的話，這樣難看啦！」蔡阿嘎也現場確認老婆行程表，對老婆說：「你閒閒啦！」天后闆妹也霸氣表示，直接幫二伯訂好飯店，當場邀約、喬時間成功！

這次天后闆妹為了生日慶，拍攝不少氣勢十足的時尚大片，主題則是「reborn」（重生），甚至還包下路邊的大型廣告牆，並大方在臉書辦抽獎，只要留言，並標記好友、分享，就有機會獲得9600元，名額共六位，還加碼送出現在最夯的潮流公仔，總計在生日慶開始前已撒出57600元大紅包獎及禮物，相當豪氣。

▲▼天后闆妹為生日慶拍攝一系列時尚大片。（圖／翻攝天后闆妹臉書）

生日慶前就如此豪氣，生日慶當天的直播闆妹又預告要合體二伯並加碼，讓網友更是期待不已，紛紛留言：「好喜歡這樣的組合」、「期待二伯來直播」，也有人直呼：「又要花錢了！」還有人許願，希望二伯加碼的項目會有天后闆妹知名的保養品組合。