張芸京和鄧紫棋是閨蜜！　現身北京挺她...秘密情誼曝光

記者蔡琛儀／台北報導

張芸京日前飛到北京參加好友鄧紫棋的鳥巢演唱會，這已經是她第三次觀賞鄧紫棋的新巡演。兩人初識於香港的頒獎典禮，後來又一起參加大陸實境秀節目，培養出深厚的友誼，鄧紫棋還直接在鳥巢台上點名她，開心問：「妳是不是太喜歡聽我唱歌啦？」她也透露，之前好友艾成的心願就是到鳥巢一遊，所以這次前往心中有艾成，希望艾成如了願可以開心。

▲張芸京到北京看好友鄧紫棋的演唱會。（圖／張芸京提供）

張芸京為慶祝出道15週年及「京奇家園」成立五週年，宣布於本月舉辦「2024京奇之旅」，活動分為兩部分，第一部分為9月12日的張芸京與京奇粉絲「生命共同體」生命故事福音餐會，第二部分則為9月14日的張芸京「我想對你說…」音樂會。張芸京表示，這是為了感謝粉絲的支持與愛，並分享自己與粉絲的生命故事。

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張芸京感慨出道15年，與京奇家園粉絲的感情，特別深厚，「要不是五年前，有個叫做艾成的搖滾巨星辦了一場音樂發表餐會，我和這群粉絲，也沒有這份超越世俗的偶像與粉絲間『合而為一』的契機。」

▲張芸京將迎接出道15週年。（圖／張芸京提供）

她感性回想當年自己曾對粉絲保持距離，「但他們對我的愛，在我不認識他們的時候，就給了我，甚至堅持了這麼多年，我常常思考，我愛一個人，能這樣堅持嗎？畢竟愛一個人十五年，真不是一件普通容易的事情。」她灑脫直指：「都是因為一個字，『愛』。」並感謝粉絲，提及當自己的生命，真正的翻轉改變、恢復健康後，「我想，換我盡力的來愛你們、真實的認識你們，因為你們配得這份回應、這份愛。」