在麻辣鍋店開演唱會！　楊大正不忍了：有點痛苦

記者蔡琛儀／台北報導

由音樂廠牌子皿首度主辦的「子皿 In Utero Present Vol.1: 鍋 Band Show」，於昨日（4日）在詹記麻辣火鍋西門大世界成功舉辦。這次的演出陣容包含金曲獎最佳台語專輯女歌手巴奈、滅火器主唱楊大正、金曲獎評審團得主大象體操、緩緩 Huan Huan、Mong Tong以及昭霖等，帶來一場音樂與美食交融的饗宴。

▲▼楊大正、巴奈。（圖／子皿提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

打頭陣開唱的大象體操貝斯手凱婷，分享了自己在今年七月車禍後的恢復狀況，並表示現在已經可以正常演出在歌曲〈春雨〉演奏結束後，活動主辦單位，也是大象體操的台灣經紀團隊子皿也與其他團員串通，為近期生日的鼓手嘉欽準備慶生驚喜，全唱觀眾齊唱生日快樂歌，並在舞台上吹熄32歲的生日蠟燭，與粉絲們度過一個令人難忘的生日。

下午時段的演出由迷幻組合Mong Tong和台語迷情男聲昭霖共同帶來演出。昭霖是來自高雄的青年藝術家，此次是他首場較有規模的演出。Mong Tong則以其獨特的音樂風格和眼罩演出風貌，獲得觀眾的一致好評。

最後一組登場的是滅火器主唱楊大正和金曲歌手巴奈。楊大正以不插電演出的方式，帶來了與滅火器風格截然不同的演出，他先以〈晚安台灣〉作為夜晚的開端，他也親民地開放現場觀眾點歌，接連演出〈海島冒險王〉、〈航向遠方的船〉、〈心內話〉等多首熱門歌曲，他也開玩笑表示：「在晚餐時段登場有點痛苦，因為演出時一直聞到鍋香味，讓我好餓呀！」而巴奈則以去年獲得金曲獎最佳台語專輯的作品開場，並在演出中段帶來了經典歌曲，讓聽眾一秒回到過去。