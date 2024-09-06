ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《小丑：雙重瘋狂》首映全場鼓掌12分鐘　女神卡卡「瘋狂且令人興奮」

記者蕭采薇／綜合報導

作為2019年奧斯卡金像獎獲獎作品《小丑》的後續故事，《小丑：雙重瘋狂》於威尼斯影展舉行世界首映，導演陶德菲利普斯、主演瓦昆菲尼克斯及女神卡卡共同出席，映後獲得全場觀眾起立鼓掌12分鐘，外媒表示《小丑：雙重瘋狂》是「如你所期望的那樣瘋狂且令人興奮」。

▲《小丑：雙重瘋狂》於威尼斯影展舉行世界首映，導演陶德菲利普斯、主演瓦昆菲尼克斯及女神卡卡共同出席。（圖／華納提供）

▲《小丑：雙重瘋狂》於威尼斯影展舉行世界首映，導演陶德菲利普斯、主演瓦昆菲尼克斯及女神卡卡共同出席。（圖／華納提供）

導演陶德菲利普斯分享，在2018年開始拍攝《小丑》的時候，從來沒有想過那部電影會在全球各地引起廣大的迴響。當要拍攝《小丑：雙重瘋狂》時，就知道必須發揮更大的創意，全力以赴把這部續集電影拍得更令人驚艷，並希望創作出跟小丑本人一樣狂妄瘋癲和無畏無懼的作品。
 
陶德菲利普斯表示：「我們都覺得亞瑟內心一直都有音樂，他在第一部電影中就散發一種明星風采和浪漫情懷，例如他在浴室裡跳舞的那場戲。他在那整部電影中的所有動作都帶有音樂性，所以我們認為這是續集故事非常合乎邏輯的出發點。」
 
《小丑：雙重瘋狂》創新的音樂表演非常大膽且具有挑戰性，瓦昆菲尼克斯（飾亞瑟佛萊克）說：「我們很早就開始討論音樂表演，我們希望這些表演看起來完全是即興演出，感覺比較隨興凌亂，所以我們必須現場演唱歌曲，這麼做也許不是對這些歌曲最優美的詮釋方式，但這種作法卻令人感到非常興奮。」 

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《小丑：雙重瘋狂》於威尼斯影展舉行世界首映，導演陶德菲利普斯、主演瓦昆菲尼克斯及女神卡卡共同出席。（圖／華納提供）

▲《小丑：雙重瘋狂》映後獲得全場觀眾起立鼓掌12分鐘。（圖／華納提供）

而莉奎茵佐（女神卡卡飾演）則是為亞瑟黑暗又毫無生氣的世界帶來一絲光明和希望，他們之間的關係以音樂來呈現。女神卡卡說：「他內心的音樂既凌亂又混亂，這些歌曲表現出愛情的複雜層面，也為亞瑟帶來了生命力。」

導演陶德菲利普斯表示：「我們想創造出像小丑本人一樣瘋狂的東西。進一步探討亞瑟佛萊克是誰？他體內的音樂從何而來？」他也認為《小丑：雙重瘋狂》的音樂元素與第一部《小丑》一脈相承，藉著音樂更好傳達角色的內心世界與故事深度。而隨著威尼斯首映，台灣片商也宣布《小丑》將於9月25日重返大銀幕，《小丑：雙重瘋狂》10月2日在台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

與朋友玩酒精保齡球狂洗溝　球瓶不倒...眾人先醉倒XD

推薦閱讀

《角頭》大腸流出太逼真！網瘋問：真的會跑出來？　釣出過來人曝真相

《角頭》大腸流出太逼真！網瘋問：真的會跑出來？　釣出過來人曝真相

賈永婕憑什麼能當101董座？　網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

賈永婕憑什麼能當101董座？　網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

丁字褲若隱若現！Lisa又曬美照　「透視＋中空」好身材全都露

丁字褲若隱若現！Lisa又曬美照　「透視＋中空」好身材全都露

汪蘇瀧女友被抓包是正妹網紅！「演唱會海報用她的臉」歌迷崩潰脫粉

汪蘇瀧女友被抓包是正妹網紅！「演唱會海報用她的臉」歌迷崩潰脫粉

韓男星驚傳離世！「打完第三劑疫苗」突陷重病　住院3年不敵病魔

韓男星驚傳離世！「打完第三劑疫苗」突陷重病　住院3年不敵病魔

汪建民肺腺癌4期「電療65次」喊話老天：拜託把我帶走！

汪建民肺腺癌4期「電療65次」喊話老天：拜託把我帶走！

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥　3年前結怨內幕曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥　3年前結怨內幕曝

陸當紅小生遭指控家暴火速發聲否認！　狗仔嗆「愚蠢」：要被打臉了

陸當紅小生遭指控家暴火速發聲否認！　狗仔嗆「愚蠢」：要被打臉了

愛妻懷胎9個月引產…鳳小岳露面回應　「失去寶寶」第一反應曝光

愛妻懷胎9個月引產…鳳小岳露面回應　「失去寶寶」第一反應曝光

富二代性癖邪門「逼女吃臭腳趾」！薔薔曝重鹹玩法　林襄爆料：有喝尿的

富二代性癖邪門「逼女吃臭腳趾」！薔薔曝重鹹玩法　林襄爆料：有喝尿的

李珠珢被吉祥物「抓頭猛晃」挨轟霸凌！台粉出征抗議　起亞虎態度變了

李珠珢被吉祥物「抓頭猛晃」挨轟霸凌！台粉出征抗議　起亞虎態度變了

柯文哲遭收押音樂劇《倒垃圾》受牽連！　劇團緊急宣布：開放退票

柯文哲遭收押音樂劇《倒垃圾》受牽連！　劇團緊急宣布：開放退票

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《角頭》大腸流出太逼真！網瘋問：真的會跑出來？　釣出過來人曝真相

賈永婕憑什麼能當101董座？　網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

丁字褲若隱若現！Lisa又曬美照　「透視＋中空」好身材全都露

汪蘇瀧女友被抓包是正妹網紅！「演唱會海報用她的臉」歌迷崩潰脫粉

韓男星驚傳離世！「打完第三劑疫苗」突陷重病　住院3年不敵病魔

汪建民肺腺癌4期「電療65次」喊話老天：拜託把我帶走！

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥　3年前結怨內幕曝

陸當紅小生遭指控家暴火速發聲否認！　狗仔嗆「愚蠢」：要被打臉了

愛妻懷胎9個月引產…鳳小岳露面回應　「失去寶寶」第一反應曝光

富二代性癖邪門「逼女吃臭腳趾」！薔薔曝重鹹玩法　林襄爆料：有喝尿的

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 2024年「亞洲影視內容大獎」完整獲獎名單公布
  2. 陸當紅小生遭指控家暴火速發聲否認！　狗仔嗆「愚蠢」：要被打臉了
  3. 「快家具」背後低價背後祕辛：年耗全球木材1%！　法國紀錄片揭真相
  4. 不甩緋聞！宗子杰大讚郭書瑤「是我的女神」　曝她另一面：比我還man
  5. 名嘴當街忍不住尿褲子！就醫得知竟是「久坐」害的　驚人病況曝光
  6. 柯文哲遭收押音樂劇《倒垃圾》受牽連！　劇團緊急宣布：開放退票
  7. 《角頭》大腸流出太逼真！網瘋問：真的會跑出來？　釣出過來人曝真相
  8. 「小調歌后」林淑容睽違12年登綜藝！　爆曾遭唱片公司拒絕內幕：蠻沮喪
  9. 汪蘇瀧女友被抓包是正妹網紅！「演唱會海報用她的臉」歌迷崩潰脫粉
  10. 富二代性癖邪門「逼女吃臭腳趾」！薔薔曝重鹹玩法　林襄爆料：有喝尿的

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366