《小丑：雙重瘋狂》首映全場鼓掌12分鐘　女神卡卡「瘋狂且令人興奮」

記者蕭采薇／綜合報導

作為2019年奧斯卡金像獎獲獎作品《小丑》的後續故事，《小丑：雙重瘋狂》於威尼斯影展舉行世界首映，導演陶德菲利普斯、主演瓦昆菲尼克斯及女神卡卡共同出席，映後獲得全場觀眾起立鼓掌12分鐘，外媒表示《小丑：雙重瘋狂》是「如你所期望的那樣瘋狂且令人興奮」。

▲《小丑：雙重瘋狂》於威尼斯影展舉行世界首映，導演陶德菲利普斯、主演瓦昆菲尼克斯及女神卡卡共同出席。（圖／華納提供）



導演陶德菲利普斯分享，在2018年開始拍攝《小丑》的時候，從來沒有想過那部電影會在全球各地引起廣大的迴響。當要拍攝《小丑：雙重瘋狂》時，就知道必須發揮更大的創意，全力以赴把這部續集電影拍得更令人驚艷，並希望創作出跟小丑本人一樣狂妄瘋癲和無畏無懼的作品。



陶德菲利普斯表示：「我們都覺得亞瑟內心一直都有音樂，他在第一部電影中就散發一種明星風采和浪漫情懷，例如他在浴室裡跳舞的那場戲。他在那整部電影中的所有動作都帶有音樂性，所以我們認為這是續集故事非常合乎邏輯的出發點。」



《小丑：雙重瘋狂》創新的音樂表演非常大膽且具有挑戰性，瓦昆菲尼克斯（飾亞瑟佛萊克）說：「我們很早就開始討論音樂表演，我們希望這些表演看起來完全是即興演出，感覺比較隨興凌亂，所以我們必須現場演唱歌曲，這麼做也許不是對這些歌曲最優美的詮釋方式，但這種作法卻令人感到非常興奮。」

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▲《小丑：雙重瘋狂》映後獲得全場觀眾起立鼓掌12分鐘。（圖／華納提供）

而莉奎茵佐（女神卡卡飾演）則是為亞瑟黑暗又毫無生氣的世界帶來一絲光明和希望，他們之間的關係以音樂來呈現。女神卡卡說：「他內心的音樂既凌亂又混亂，這些歌曲表現出愛情的複雜層面，也為亞瑟帶來了生命力。」

導演陶德菲利普斯表示：「我們想創造出像小丑本人一樣瘋狂的東西。進一步探討亞瑟佛萊克是誰？他體內的音樂從何而來？」他也認為《小丑：雙重瘋狂》的音樂元素與第一部《小丑》一脈相承，藉著音樂更好傳達角色的內心世界與故事深度。而隨著威尼斯首映，台灣片商也宣布《小丑》將於9月25日重返大銀幕，《小丑：雙重瘋狂》10月2日在台上映。