「想讓女兒聽到媽媽聲音」林心如為好萊塢獻聲　曝教養規則：夫妻要同調

記者蕭采薇／台北報導

夢工廠動畫《荒野機器人》改編自彼得布朗《紐約時報》暢銷排行榜冠軍同名書籍，敘述機器人「羅茲」因船難被困在一座無人荒島，必須學會適應嚴苛的環境，慢慢和島上的動物建立關係，並且成為一隻失親雛雁的養母。中文版也請到林心如，首度為好萊塢動畫獻聲。

▲林心如為《荒野機器人》配音。（圖／UIP提供）

「王牌製作人」林心如本次為主角「羅茲」的羅茲森7134號機器人配音，她開心表示，一直很喜歡看好萊塢的動畫電影，「很多動畫其實也很適合大人看，那有了小孩之後就會更關注這些動畫電影。」

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林心如說，當初接到這個配音工作，第一個想到的就是要讓女兒在大銀幕上聽到媽媽的聲音，「因為女兒一直沒有機會看到媽媽在工作上面的作品，所以一直都很想讓女兒知道媽媽演的戲並留個紀念。」

▲《荒野機器人》機器人「羅茲」因船難被困在一座無人荒島。（圖／UIP提供）

實際進到錄音室後，她才發現配音並沒有很簡單，「一個沒有感情的機器人但聲音必須要有感情，配得過程中有很多段想要掉眼淚，卻又要壓抑那個情緒不能發出哽咽聲，甚至還得跟導演喊暫停休息一下才有辦法繼續配下去。」她坦言，自從有小孩後，哭點都變得很低，只要看到跟小孩有關的劇情，就會忍不住想哭。

▲林心如分享對小孩的教育。（圖／UIP提供）

片中「羅茲」努力融入荒野生活，林心如也回憶第一次到香港和深圳拍戲，前一個禮拜完全痛苦到不行，人生地不熟語言又不通，所有工作人員都說廣東話完全聽不懂，大概過了兩個星期到一個月之後才適應。她笑說：「有些發音一不對就怕會變粗口，就這樣從工作上一點一滴的學習，現在廣東話已經說得很好。」

身兼女星和媽媽，林心如分享對小孩的教育，必須保持開明但是有威嚴，會給女兒三個選項，「但會建議會選哪個，並說明理由。」也認為夫妻倆的教育必須同調，不能讓小孩有混亂的感覺，「也沒有所謂誰當黑臉和白臉之分，但媽媽還是比較嚴厲一些。」

▲林心如為《荒野機器人》配音。（圖／UIP提供）

林心如也笑說，在未來AI的世界裡，如果每個家庭裡都有一位AI機器人協助真的幫助很大，心如說：「因為現在人真的很難找，最希望AI機器人可以幫忙煮飯、做各種家事和教小孩功課，那就太完美了。」