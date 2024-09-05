詩亞疑加入戰局！小甜甜挨轟出賣愷樂　冤喊「同理心的人少了」反被酸

記者田暐瑋／綜合報導

愷樂自從4年前隱退演藝圈後，近期宣布已經成為人母，她指控前友人捏造謠言又「賣友求榮」，小甜甜被網友點名後，急發聲明無奈表示：「有同理心的人少了一點。」對此，詩亞也疑似加入戰局，開酸：「要別人有同理心，可是你自己有嗎？」

▲詩亞疑似開酸小甜甜。（圖／翻攝自詩亞Threads）



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小甜甜在社交媒體上澄清不替任何人做回應，向來很保護好友，強調自己如今只是一位普通的母親，「我一直相信這世界擁有很多愛，只是能有同理心，跟懂得換位思考的人似乎少了一點點！」而詩亞在Threads突發文寫道：「好好笑，要別人有同理心，可是你自己有嗎？刀不是割在你身上都不會痛，怎麼割在自己身上的時候就大哭大喊救命的？」引發猜測是在反酸小甜甜。

▲詩亞疑似開酸小甜甜。（圖／翻攝自詩亞Threads）



小甜甜遭網友影射出賣愷樂，無奈表示：「至始至終每次誰出什麼事情，只要不是我本人的事情我絕對不替任何人做回應！再來我朋友怎樣或者媒體自己的種種自稱的爆料，我更是不曾跟著參與更永遠不接受媒體的問話！大家可以去查所有的一切相關新聞都是….友人爆料說，而新聞上我的最終結果都是….無法取得聯繫，至截稿前沒有回應….來當媒體的內文句點！」她更拜託大家，不是當事者的人都沒有資格為誰說明，以及回應任何事情。