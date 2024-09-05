泫雅因龍俊亨婚紗遭疑「棄養愛犬」！　公司強硬澄清：名譽嚴重受損

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手泫雅年初認愛龍俊亨，但因為對方過往曾陷入鄭俊英淫聊群事件的關係，外界普遍不看好。而他們決定在10月舉行結婚典禮，並於日前曝光了婚紗照，然而，面臨的謠言和誹謗卻越來越多，透過所屬經紀公司發出聲明，強調將不再容忍。

▲泫雅和龍俊亨拍婚紗照時，特別和愛犬鹽巴一起合照。（圖／翻攝自Instagram）



泫雅的經紀公司AT AREA於9月4日發表官方聲明：「我們針對泫雅持續遭受的人身攻擊、虛假事實的傳播以及惡意扭曲，已準備採取法律行動。儘管泫雅此前請求寬容處理，但在結婚宣佈後，名譽損害達到無法忽視的程度，故決定採取強硬措施。」公司還表示：「我們不會再對惡意謠言給予警告、寬恕或和解，將採取嚴厲的法律行動。」

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泫雅與龍俊亨最近通過官方帳號公開了婚紗照，其中還包含了泫雅的愛犬「鹽巴」，但因為只有和鹽巴照，不見另一隻「太陽大人」就被造謠棄養，但其實因為鹽巴和太陽大人都是她和前男友DAWN收養的狗狗，分手後太陽大人現在是由前男友在照顧，並未被遺棄。

▲太陽大人現在是DAWN在照顧。（圖／翻攝自Instagram）



其實，這並非泫雅首次陷入謠言風波。7月13日，泫雅參演公開活動，帶來多首舞曲表演時，被部分網友指稱力度不如以往，推測她可能懷孕。對此，泫雅的經紀公司在7月29日回應：「泫雅懷孕的傳聞不實，這完全是無根據的猜測，希望相關謠言不要繼續擴散。」