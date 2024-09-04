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FEniX推新歌卻爆衝突！　MAX罕見對團員動怒

記者蔡琛儀／台北報導

男團FEniX推出新單曲〈千禧飲茶〉，也飛往香港拍攝MV，首次挑戰粵語歌曲的FEniX，在準備過程中遇到許多困難及挫折，負責創作的隊長MAX更是因為粵語的咬字和9個聲調而嘗盡苦頭，在初次錄音當天突然被告知粵語的部份皆不能使用。團員在錄音時也因為發音的問題弄得灰頭土臉，鮮少對團員動怒的MAX甚至在錄音室情緒大爆發。

▲▼FEniX〈千禧飲茶〉。（圖／踢帕娛樂提供）

▲FEniX挑戰唱粵語歌。（圖／踢帕娛樂提供）

冷靜過後的MAX也坦言：「我知道他們都有聽音檔練習，是粵語對我們來說真的有難度，所以對他們生氣這件事我其實是蠻內疚的。」創作出這首歌的MAX表示，〈千禧飲茶〉代表了FEniX的心聲，也傳達了他們對愛與關懷的理解，FEniX想通過這首歌，把這份深沉的情感分享給所有聽眾，「我用粵語和中文交錯，想讓整首歌聽起來更有故事感及畫面感，也更貼近我們這個時代表達愛意的方式。」

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談及這首歌對FEniX團員們來說的意義，夏浦洋說，〈千禧飲茶〉籌備時間相當長，從高雄場演唱會曝光之後，中間經過重新錄製、配唱，前前後後進了錄音室多次，可見他們對這首歌曲的重視，這首歌也讓FEniX首次跳脫舒適圈，嘗試完全不同風格的咬字跟粵語唱法；峻廷則表示，因為從小就喜歡港劇的關係，這首歌能順利上架，心情非常澎湃，滿滿小時候的回憶也隨之湧上心頭，「這首歌是我們對音樂、對歌迷、甚至對團員彼此的承諾。」

▲▼FEniX〈千禧飲茶〉。（圖／踢帕娛樂提供）

▲MAX是〈千禧飲茶〉的創作人。（圖／踢帕娛樂提供）

對於即將到香港拍攝MV，FEniX都表示非常期待，號稱4個小時就需要進食一次的大食量男團代表，五個人都非常期待可以吃到道地的飲茶，大啖美食。

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