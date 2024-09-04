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樂天MC被罵「期待爸媽過世」！　沐妍直球反擊：惹到你了嗎？

記者王靖淳／綜合報導

「樂天桃猿」專屬MC沐妍平時會在社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享生活，今（4）日她就在Threads上公開一段網友的留言內容，透露對方不只罵她很瞎，甚至還表示期待她爸媽過世。為此，沐妍直言：「我爸媽惹到你了嗎？不是拿著麥克風說話的人需要注意，在家敲著鍵盤的人就可以口不擇言。」

▲沐妍。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

▲沐妍有「最美MC」的封號。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

沐妍表示，無論事件的是非對錯，她若真有不當行為或言語冒犯到當事人，她都會親自向當事人道歉，但這是她與當事人之間的事情，並不會向大眾一一交代。對於網友的批評，她表示願意接受，如「白目」、「廢物」、「滾出主持界」等侮辱性字眼。然而，有網友卻攻擊沐妍的家庭，甚至期待她父母過世，這讓她難以理解，「我爸媽惹到你了嗎？為什麼你會期待我爸媽過世？」

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▲沐妍。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

▲沐妍會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

沐妍解釋，在那場球賽中，球隊贏球且進行了MVP頒獎儀式，儘管情境有些感傷，但那是個值得慶祝的環節。正因如此，她才提出了相關問題，然而這個出發點卻被外界曲解為，至親離世她會跳舞，甚至扯到她的父母，讓她感到不解和無法接受，「我的想法，你們可以不認同，罵我都沒關係。但扯到我爸媽，難道我應該再默默接受？」

▲沐妍。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

▲沐妍公開酸民的留言。（圖／翻攝自Threads／moon_t96）

最後，沐妍在文末呼籲，希望自己作為主持人應得體地發言，但同時她也提醒網友，鍵盤後的人也應該為自己的言論負責，不應隨意攻擊和侮辱他人。她強調，每個人都應該遵守基本的尊重與禮貌，而不只是要求麥克風前的人謹言慎行。

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沐妍, 樂天女孩, 最正MC, 啦啦隊

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