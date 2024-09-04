貝童彤愛女得腸病毒！醫警告「喉嚨會劇痛」釣出一排家長暖曝解法

記者劉宛欣／綜合報導

藝人貝童彤（本名：蔡玓彤）2018年結婚，育有1名寶貝女兒，一家三口生活幸福美滿，她也不時會在社群網站分享幸福家庭日常。4日她曬出女兒靠在她肩膀上，看起來有些不適的照片，透露孩子得了腸病毒，必須停課一周，讓她頗為心疼。

▲貝童彤經常在臉書分享家庭日常。（圖／翻攝自貝童彤臉書）

貝童彤4日在臉書曬出女兒的照片，透露才得到學校宣布停課一個禮拜的消息，女兒就出現了眼睛紅、疲倦、肚子痛、沒食慾等症狀，一去掛號檢查就診斷出是腸病毒，醫師還警告接下來幾天喉嚨會更痛，讓她心疼表示「萬一痛到吃不進食物怎麼辦？」

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▲貝童彤女兒得腸病毒。（圖／翻攝自貝童彤臉書）

貝童彤在女兒生病後，一收工就快速飛奔回家，她說：「我知道她生病的時候會特別黏媽媽，還好有趕上幫她吹頭髮唸故事哄睡。」女兒身體不舒服，平時睡前都一定要跟媽媽聊20分鐘才會睡著，現在故事還沒聽完就昏睡，她難過地表示「媽咪的可憐寶寶，希望接下來幾天妳不要太難受，小士兵加油！趕快擊潰病毒啊！」

文末，貝童彤也詢問廣大網友，該如何照護腸病毒小朋友，眾人也熱心地依照經驗回應「冰淇淋、布丁、優格先準備起來」、「吃冰的涼的會比較舒服，不強迫進食，不脫水就好，我們偶爾會噴口腔消炎噴液劑，在破洞的地方或喉嚨痛的地方，會有比較止痛的效果」、「因為她喉嚨有破洞，吃熱的、有顆粒的可能會讓她更痛！一定要喝水哦」。